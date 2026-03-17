【ライブレポート】Penthouse初の日本武道館ワンマンライブ大盛況で幕！ホールツアー開催決定

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Penthouseが、3月16日にバンド史上初・最大規模となる日本武道館ワンマンライブ『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』を開催した。

■新アーティスト写真も公開！

この公演は、自身最大規模となる約1万人キャパでの敢行。今のPenthouseが届ける記念すべきライブを見るためファンが全国から駆けつけ、チケットは全席即日ソールドアウトを記録。平日開催にも関わらず多くの観客が訪れた特別な1日となった。

武道館ならではの大画面モニター映像演出は、ベースの大原拓真が制作・監修。ライブステージはサポートミュージシャン含む17人の豪華編成で、2021年メジャーデビューからの代表曲メドレー8曲や、リリース前の新曲「一二三」を含む全24曲を演奏。ホーンセクションやゴスペルが印象的なPenthouseが得意とする“ライブ映え”楽曲を揃え、細部までこだわりを持たせた1日限りのセットリストは観客を大いに沸かせた。

セットリスト中盤では、Penthouseファンにはお馴染みの“Cateen’s time”を披露。角野隼斗×浪岡真太郎によるディープ・パープルの「Smoke on the Water」、角野隼斗×大島真帆によるPenthouseのバラードソング「花束のような人生を君に」はそれぞれ会場の雰囲気を一気に変えるほど圧巻のステージとなった。

さらに当日はU-NEXTでの独占生配信も行われ、SNS上ではウォッチパーティも開催。会場と配信どちらからも同じ瞬間を共有しながらライブの熱気が届けられ、“#Penthouse武道館” のハッシュタグがSNS上でトレンド入りするなど、大きな盛り上がりを見せた。

大盛況で幕を閉じた『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』の模様は、3月20日18時～4月3日23時59分まで見逃し配信が決定。一夜限りのパフォーマンスの模様をU-NEXTだけで何度でも楽しむことができる。

そして、満員の公演の最中アンコールMCにて、今夏3rdフルアルバム『Neon Garden』のリリースを発表するとともに、新アーティスト写真を公開。さらに、アルバムを提げた2026年東名阪ホールツアー『Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2026 “Neon Garden”』の開催も発表した。

今回発表となった『Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2026 “Neon Garden”』は、2026年12月にかけてメンバー6人全員で巡る東名阪ツアー。12月14日大阪・国際会議場メインホールを皮切りに、12月15日名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール、12月17日東京・ガーデンシアターの全3公演を予定している。そして、今回新しく公開された新アーティスト写真は、アルバムおよびツアータイトル”『Neon Garden』を彷彿とさせる洗練された鮮やかなビジュアルに仕上がっている。

また、Penthouse初武道館ワンマンライブ開催を記念したCD『By The Fireplace』のビクターオンラインストア事後販売も決定。3月16日21時より数量限定で販売がスタート。商品封入特典では、3月25日20時より行われる『武道館打ち上げ生配信』が視聴できる。

さらに、3月16日21時よりPenthouseオフィシャルファンクラブ「Pentclub」にて、『Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2026 “Neon Garden”』のFC会員限定チケット先行受付がスタート。3月29日23時59分までの応募期間となる。

メイン写真：PHOTO BY 田中聖太郎・田中絢子

■リリース情報

2026.03.16 ON SALE

ALBUM『By The Fireplace』

※武道館ワンマンライブ開催記念CD

2026.夏 ON SALE

ALBUM『Neon Garden』

■ツアー情報

『Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2026 “Neon Garden”』

12/14（月） 大阪・大阪国際会議場 メインホール

12/15（火） 愛知・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

12/17（木） 東京・東京ガーデンシアター

■関連リンク

セットリストプレイリストURL

https://penthouse.lnk.to/ByTheFireplace_setlist

U-NEXT独占生配信（見逃し）視聴URL

https://video.unext.jp/freeword?query=Penthouse&lc=LIV0000013218

Penthouse OFFICIAL WEBSITE

https://penthouse-tokyo.com

■【画像】Penthouse新アーティスト写真