嵐の公式Instagramにて、2013年3月6日にリリースされた「Calling/Breathless」のジャケットが公開された。

【写真】嵐「Calling/Breathless」ジャケ写【動画】嵐「Calling」MV／「Breathless」MV

■黒レザー×スーツ姿でクール佇む嵐

嵐の通算40枚目となる「Calling/Breathless」は、相葉雅紀主演のドラマ『ラストホープ』の主題歌「Calling」と、二宮和也主演の映画『プラチナデータ』の主題歌「Breathless」を収録。

投稿1枚目の通常版では、ジャケットやパンツ、コートなどにレザーアイテムをそれぞれに取り入れたスーツ姿の5人がクールな表情を見せ、颯爽と歩く姿が収められている。5人の後ろには、複雑に絡み合う木の枝のようなものが、血管にも見えるように描かれており、相葉主演の医療ドラマ『ラストホープ』を連想させる。そして初回限定盤A（2枚目）は、青白い炎に包まれた5人がカリスマ感を放ったデザインに。いずれも相葉がセンターのジャケットになっている。

そして3枚目は全身ショットが収められた初回限定盤B。DNAからプロファイリングできるようになった近未来を舞台にしたミステリー映画『プラチナデータ』をイメージさせる幾何学的な空間に佇む5人の姿が印象的だ。

さらに4枚目には、二宮を先頭に、相葉をセンターにして歩く5人の全身ショットも投稿されている。

SNSでは「キメキメ嵐がめちゃくちゃかっこよい」「革ジャケット革パンツなかなか攻めてる嵐珍しい」「カラオケで何回もリピートしたなぁ」「相葉くんセンターかっこいいー」「ビジュいい！」「Breathlessのニノはまじで神」「このジャケットのかっこよさはヤバい」「プラチナデータがきっかけでニノ好きになりました」「初めて買ったCD」など、様々な感想が寄せられている。

また、「これからもずっと大好き」「5人のワチャワチャが大好き」「一生の思い出」「大ちゃんダンスすごすぎました」「ライブ衣装も、とてもステキでした」と、嵐のラストライブツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』北海道・札幌ドーム公演に参加したファンからのコメントも確認できる。

■動画：嵐「Calling」MV

■動画：嵐「Breathless」MV