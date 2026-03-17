17日前引けの日経平均株価は4日ぶり反発。前日比262.58円（0.49％）高の5万4013.73円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1314、値下がりは245、変わらずは27と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を29.38円押し上げ。次いで三井物 <8031>が22.26円、イビデン <4062>が21.33円、三菱商 <8058>が20.26円、ファナック <6954>が17.88円と続いた。



マイナス寄与度は61.5円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が46.53円、フジクラ <5803>が19.39円、レーザーテク <6920>が15.78円、住友電 <5802>が13.04円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は非鉄金属、その他製品、情報・通信の3業種にとどまった。値上がり率1位は海運で、以下、鉱業、卸売、石油・石炭、医薬品、証券・商品と続いた。



株探ニュース

