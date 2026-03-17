17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比35.1％減の1596億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.8％減の1216億円だった。



個別ではｉシェアーズ 高格付け日本円社債 ＥＴＦ <515A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が新安値。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が6.21％高、ＮＥＸＴ インドブル <2046> が4.41％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.67％高、ＮＥＸＴ 商社・卸売 <1629> が3.14％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は10.08％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は8.94％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は5.18％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.81％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> は3.20％安と大幅に下落した。



日経平均株価が262円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金778億1000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1115億9500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が113億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が80億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が67億4100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が63億5300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が52億3600万円の売買代金となった。



株探ニュース

