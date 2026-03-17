17日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数307、値下がり銘柄数233と、値上がりが優勢だった。



個別ではＴｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、イメージ情報開発<3803>がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、アストロスケールホールディングス<186A>、ブレインズテクノロジー<4075>、パワーエックス<485A>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>など10銘柄は昨年来高値を更新。ＱＤレーザ<6613>、ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A>、坪田ラボ<4890>、オプロ<228A>、ジェリービーンズグループ<3070>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＪＳＨ<150A>、グランディーズ<3261>、モルフォ<3653>、フラー<387A>、ヘッドウォータース<4011>など9銘柄が昨年来安値を更新。アールプランナー<2983>、ソフトフロントホールディングス<2321>、Ｓｃｈｏｏ<264A>、ＶＡＬＵＥＮＥＸ<4422>、ツクルバ<2978>は値下がり率上位に売られた。



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