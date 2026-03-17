　17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 77810　　 -31.1　　　 48520
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 11309　　 -25.2　　　　4840
３. <1321> 野村日経平均　　　8003　　 -22.1　　　 56100
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6741　　　-4.8　　　 57740
５. <1360> 日経ベア２　　　　6353　　 -52.8　　　 118.9
６. <1579> 日経ブル２　　　　5236　　　-4.4　　　 522.9
７. <1671> ＷＴＩ原油　　　　3895　　 -44.8　　　　5070
８. <1306> 野村東証指数　　　3003　　 -25.1　　　　3830
９. <1540> 純金信託　　　　　2919　　 -61.7　　　 24010
10. <1542> 純銀信託　　　　　1963　　 -61.6　　　 36220
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1915　　 -24.9　　　 804.9
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　1629　　　-1.6　　　　3164
13. <2038> 原油先Ｗブル　　　1581　　 -42.8　　　　2781
14. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1531　　　25.1　　　 62230
15. <1398> ＳＭＤリート　　　1282　　　 8.1　　　2025.5
16. <1489> 日経高配５０　　　1102　　 -21.7　　　　3137
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1055　　 -43.8　　　　 196
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　1032　　 -44.1　　　　5583
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 989　　　17.7　　　2140.0
20. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 977　　 -19.1　　　 73600
21. <1330> 上場日経平均　　　 973　　 -52.5　　　 56180
22. <1320> ｉＦ日経年１　　　 932　　 -28.7　　　 55910
23. <1699> 野村原油　　　　　 919　　 -31.0　　　 603.7
24. <200A> 野村日半導　　　　 857　　 -26.8　　　　3146
25. <2036> 金先物Ｗブル　　　 854　　 -59.6　　　236000
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 760　　　-1.7　　　 74530
27. <1356> ＴＰＸベア２　　　 681　　 -19.3　　　 144.3
28. <1308> 上場東証指数　　　 562　　　57.0　　　　3786
29. <314A> ｉＳゴールド　　　 557　　 -64.9　　　 379.5
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 490　　 -32.8　　　 676.8
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 463　　 -64.6　　　 374.0
32. <1358> 上場日経２倍　　　 458　　 -15.8　　　 92500
33. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 432　　 -53.2　　　　3873
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 419　　 -39.6　　　 55830
35. <1615> 野村東証銀行　　　 334　　 -83.6　　　 571.9
36. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 327　　 -25.2　　　　 952
37. <1328> 野村金連動　　　　 322　　 -77.8　　　 18985
38. <521A> ｉＦＦＮＧ金　　　 310　　　-2.2　　　　1938
39. <1541> 純プラ信託　　　　 304　　 -44.6　　　　9908
40. <2039> 原油先物ベア　　　 298　　　-3.9　　　　 561
41. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 283　　 191.8　　　　1228
42. <1655> ｉＳ米国株　　　　 261　　 -68.8　　　 767.2
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 252　　 -40.3　　　　1070
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 248　　　15.3　　　　2158
45. <1658> ｉＳ新興国株　　　 217　　1042.1　　　　3855
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 200　　　43.9　　　　2982
47. <1545> 野村ナスＨ無　　　 196　　 -45.6　　　 39610
48. <2559> ＭＸ全世界株　　　 196　　 -45.6　　　 26415
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 190　　 -43.5　　　　 121
50. <452A> ｉＳＳＰカバ　　　 185　　 236.4　　　 801.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース