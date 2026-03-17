ETF売買代金ランキング＝17日前引け
17日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 77810 -31.1 48520
２. <1357> 日経Ｄインバ 11309 -25.2 4840
３. <1321> 野村日経平均 8003 -22.1 56100
４. <1458> 楽天Ｗブル 6741 -4.8 57740
５. <1360> 日経ベア２ 6353 -52.8 118.9
６. <1579> 日経ブル２ 5236 -4.4 522.9
７. <1671> ＷＴＩ原油 3895 -44.8 5070
８. <1306> 野村東証指数 3003 -25.1 3830
９. <1540> 純金信託 2919 -61.7 24010
10. <1542> 純銀信託 1963 -61.6 36220
11. <1568> ＴＰＸブル 1915 -24.9 804.9
12. <2644> ＧＸ半導日株 1629 -1.6 3164
13. <2038> 原油先Ｗブル 1581 -42.8 2781
14. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1531 25.1 62230
15. <1398> ＳＭＤリート 1282 8.1 2025.5
16. <1489> 日経高配５０ 1102 -21.7 3137
17. <1459> 楽天Ｗベア 1055 -43.8 196
18. <1329> ｉＳ日経 1032 -44.1 5583
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 989 17.7 2140.0
20. <1326> ＳＰＤＲ 977 -19.1 73600
21. <1330> 上場日経平均 973 -52.5 56180
22. <1320> ｉＦ日経年１ 932 -28.7 55910
23. <1699> 野村原油 919 -31.0 603.7
24. <200A> 野村日半導 857 -26.8 3146
25. <2036> 金先物Ｗブル 854 -59.6 236000
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 760 -1.7 74530
27. <1356> ＴＰＸベア２ 681 -19.3 144.3
28. <1308> 上場東証指数 562 57.0 3786
29. <314A> ｉＳゴールド 557 -64.9 379.5
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 490 -32.8 676.8
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 463 -64.6 374.0
32. <1358> 上場日経２倍 458 -15.8 92500
33. <1305> ｉＦＴＰ年１ 432 -53.2 3873
34. <1346> ＭＸ２２５ 419 -39.6 55830
35. <1615> 野村東証銀行 334 -83.6 571.9
36. <513A> ＧＸ防衛日株 327 -25.2 952
37. <1328> 野村金連動 322 -77.8 18985
38. <521A> ｉＦＦＮＧ金 310 -2.2 1938
39. <1541> 純プラ信託 304 -44.6 9908
40. <2039> 原油先物ベア 298 -3.9 561
41. <2865> ＧＸＮカバコ 283 191.8 1228
42. <1655> ｉＳ米国株 261 -68.8 767.2
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 252 -40.3 1070
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 248 15.3 2158
45. <1658> ｉＳ新興国株 217 1042.1 3855
46. <2244> ＧＸＵテック 200 43.9 2982
47. <1545> 野村ナスＨ無 196 -45.6 39610
48. <2559> ＭＸ全世界株 196 -45.6 26415
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 190 -43.5 121
50. <452A> ｉＳＳＰカバ 185 236.4 801.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 77810 -31.1 48520
２. <1357> 日経Ｄインバ 11309 -25.2 4840
３. <1321> 野村日経平均 8003 -22.1 56100
４. <1458> 楽天Ｗブル 6741 -4.8 57740
５. <1360> 日経ベア２ 6353 -52.8 118.9
６. <1579> 日経ブル２ 5236 -4.4 522.9
７. <1671> ＷＴＩ原油 3895 -44.8 5070
８. <1306> 野村東証指数 3003 -25.1 3830
９. <1540> 純金信託 2919 -61.7 24010
10. <1542> 純銀信託 1963 -61.6 36220
11. <1568> ＴＰＸブル 1915 -24.9 804.9
12. <2644> ＧＸ半導日株 1629 -1.6 3164
13. <2038> 原油先Ｗブル 1581 -42.8 2781
14. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1531 25.1 62230
15. <1398> ＳＭＤリート 1282 8.1 2025.5
16. <1489> 日経高配５０ 1102 -21.7 3137
17. <1459> 楽天Ｗベア 1055 -43.8 196
18. <1329> ｉＳ日経 1032 -44.1 5583
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 989 17.7 2140.0
20. <1326> ＳＰＤＲ 977 -19.1 73600
21. <1330> 上場日経平均 973 -52.5 56180
22. <1320> ｉＦ日経年１ 932 -28.7 55910
23. <1699> 野村原油 919 -31.0 603.7
24. <200A> 野村日半導 857 -26.8 3146
25. <2036> 金先物Ｗブル 854 -59.6 236000
26. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 760 -1.7 74530
27. <1356> ＴＰＸベア２ 681 -19.3 144.3
28. <1308> 上場東証指数 562 57.0 3786
29. <314A> ｉＳゴールド 557 -64.9 379.5
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 490 -32.8 676.8
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 463 -64.6 374.0
32. <1358> 上場日経２倍 458 -15.8 92500
33. <1305> ｉＦＴＰ年１ 432 -53.2 3873
34. <1346> ＭＸ２２５ 419 -39.6 55830
35. <1615> 野村東証銀行 334 -83.6 571.9
36. <513A> ＧＸ防衛日株 327 -25.2 952
37. <1328> 野村金連動 322 -77.8 18985
38. <521A> ｉＦＦＮＧ金 310 -2.2 1938
39. <1541> 純プラ信託 304 -44.6 9908
40. <2039> 原油先物ベア 298 -3.9 561
41. <2865> ＧＸＮカバコ 283 191.8 1228
42. <1655> ｉＳ米国株 261 -68.8 767.2
43. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 252 -40.3 1070
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 248 15.3 2158
45. <1658> ｉＳ新興国株 217 1042.1 3855
46. <2244> ＧＸＵテック 200 43.9 2982
47. <1545> 野村ナスＨ無 196 -45.6 39610
48. <2559> ＭＸ全世界株 196 -45.6 26415
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 190 -43.5 121
50. <452A> ｉＳＳＰカバ 185 236.4 801.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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