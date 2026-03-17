＜大相撲三月場所＞◇九日目◇16日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】200キロの元人気力士、激変した姿（複数カット）

現役時代に体重約200キロだった人気力士が、まるで別人のような風貌で放送席に登場。その“激変ぶり”に「痩せとる！」「ワイルドになりすぎ」とファンが沸く一幕があった。

横綱・大の里（二所ノ関）の休場、綱取りが期待された大関・安青錦（安治川）の不調など、混戦模様を呈してきた大相撲三月場所。そうしたなか、九日目のABEMAの相撲中継に解説者として登場した元人気力士の“変わりよう”が注目を集めた。

九日目にABEMAで解説を務めたのは、“相撲界のハッピーエナジー”こと元小結の臥牙丸。臥牙丸といえば現役時代は体重約200キロの巨漢で知られ、2020年の引退後は減量に励んで約60キロ落としたことも話題を呼んだ人物だ。2022年に立ち上げたYouTubeチャンネル「ガガちゃんねる」も人気で、チャンネル登録者数は8.55万人（2026年3月16日現在）。フレンドリーなトークを繰り広げて相撲ファンの心を掴んでいる。

そんな臥牙丸が放送席に姿を現すと、視聴者は騒然。以前よりもさらに引き締まったように見える体つきに加えて、たっぷりと髭を蓄えてワイルドな印象に。スキンヘッド風のヘアスタイルとも相まって、その変貌ぶりにファンからは「え!?」「痩せとる！」「イメチェンしたの」「ワイルドになりすぎ」「カッケーな！」「めっちゃスリムになった」「渋くなってる…」「イケオジやん」「ずいぶん印象がかわったｗ」と驚きの声が相次いで寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）