元宝塚歌劇団宙組の娘役の花音舞が19日、インスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。

花音は「この度、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。続けて「新しい命を迎え、家族がまた一人増えたことをとても嬉しく思っています」とし「妊娠中には、トーク＆LIVEやポップアップなどで皆様にお会いする機会があり、その度に温かいお言葉をかけていただき、本当にありがとうございました。皆様の優しさにたくさん励まされ、無事この日を迎えることができました」とファンに向け感謝をつづった。

花音は23年3月に結婚を発表。24年8月に長男の出産を報告している。「まだ1歳の息子は、最初は少し戸惑っている様子でしたが、ふとした瞬間にお兄ちゃんらしい姿を見せてくれることもあり、その成長を愛おしく感じています」とし「入院中、息子が新生児だった頃の写真や動画を見返しては、胸がいっぱいになる時間もありました。夫や家族の支えにも心から感謝しています」と家族への思いを明かしている。その上で「これから始まる年子育児に少しドキドキしながらも、二人の成長を楽しみに、日々を大切に重ねていきたいと思います」とつづっている。

花音は、2004年に宝塚歌劇団に入団。21年9月に退団している。