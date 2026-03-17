ドジャースのロバーツ監督が16日(日本時間17日)、取材に応じ、山本由伸投手が2年連続で開幕投手に決まったことを明言しました。

報道陣に“ニュースがあると聞いていますが？”と尋ねられた指揮官は、「開幕戦の先発投手は、山本由伸投手に決まりました」とコメント。

今後のスケジュールは、「山本投手は、あと数日中にアリゾナに戻ってくる。戻ってきたら、もう一度登板する予定」と話しました。

山本投手は、昨季日本で行われたカブスとの開幕戦に先発。5回1失点で白星をあげており、2年連続の大役となります。シーズンでは12勝、防御率2.49と先発ローテーションを守り、ブルージェイズとのワールドシリーズで“魂の連投”を含む3勝をマーク。MVPの活躍でワールドチャンピオンに導きました。3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)では、2試合に登板。14日の準々決勝ベネズエラ戦は、4回2失点もチームは逆転負けを喫しました。

2年連続で開幕投手を託すことには、「とても簡単な決断でした」とロバーツ監督。「開幕戦の先発投手を務めることは、もちろん大きな名誉でもあります。今年はホームで開幕戦の先発を務めることになりますので、本人にとっても特別なものになると思います」と期待を込めました。

ドジャースは26日(日本時間27日の9時30分プレーボール)、本拠地ドジャー・スタジアムにてダイヤモンドバックスを迎えて開幕戦を戦います。