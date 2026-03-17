2児の母・矢口真里「子供は茶色が好き」年長息子への“ラスト弁当”公開「3年間お疲れ様でした」「好物詰まってて喜びそう」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの矢口真里が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のための手作り弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】43歳元モー娘。「茶色が一番美味しい」年長息子リクエストの“ラスト弁当”
矢口は「3年間作った長男へのお弁当もひとまず今日でラスト」「今日のリクエストはチャーハンとササミのカツレツ。子供は茶色が好きなんです」と説明し、チャーハン、カツレツ、卵焼き、ウインナー、ブロッコリーが入った弁当と、別容器に入れられた苺が並ぶ様子を公開。「まいちにのこさずにたべてくれてありがとう ままより」と書いたメッセージカードも添えている。
また「毎日頑張っている世の中のお父さんお母さん本当にお疲れ様です」とメッセージを送り、「今日はとっても切ない気持ち」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「3年間お疲れ様でした」「茶色が好きなの分かります」「好物詰まってて喜びそう」「茶色が一番美味しい」「リクエスト応えてくれるの嬉しい」といった声が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】43歳元モー娘。「茶色が一番美味しい」年長息子リクエストの“ラスト弁当”
◆矢口真里、年長息子への“ラスト弁当”公開
矢口は「3年間作った長男へのお弁当もひとまず今日でラスト」「今日のリクエストはチャーハンとササミのカツレツ。子供は茶色が好きなんです」と説明し、チャーハン、カツレツ、卵焼き、ウインナー、ブロッコリーが入った弁当と、別容器に入れられた苺が並ぶ様子を公開。「まいちにのこさずにたべてくれてありがとう ままより」と書いたメッセージカードも添えている。
◆矢口真里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「3年間お疲れ様でした」「茶色が好きなの分かります」「好物詰まってて喜びそう」「茶色が一番美味しい」「リクエスト応えてくれるの嬉しい」といった声が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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