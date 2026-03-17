沖田愛加アナ、すっぴん公開に反響続々「見せて良いの？」「衝撃ビジュ」
【モデルプレス＝2026/03/17】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が3月15日、自身のInstagramを更新。すっぴん姿を披露し、話題となっている。
【写真】29歳美人アナ「衝撃ビジュ」すっぴんでありのままの姿
沖田アナは「すっぴんでサウナに行ったら お誕生日お祝いしてくれた嬉しいありがとう」とつづり、動画を投稿。白いトップスにニットカーディガンを羽織り、クリーム色のパンツを合わせた沖田アナは片手にブーケ、片手にプレゼントを持ち「周りのみんなを幸せに出来るように頑張ります」と嬉しそうな姿を披露した。
この投稿に「すっぴんも美しい」「見せて良いの？」「貴重すぎる」「全然変わらなくて衝撃ビジュ」「お誕生日おめでとうございます」「いつでも可愛い」「リラックスした姿も素敵」「幸せそうで嬉しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人アナ「衝撃ビジュ」すっぴんでありのままの姿
◆沖田愛加アナ、すっぴん姿を公開
沖田アナは「すっぴんでサウナに行ったら お誕生日お祝いしてくれた嬉しいありがとう」とつづり、動画を投稿。白いトップスにニットカーディガンを羽織り、クリーム色のパンツを合わせた沖田アナは片手にブーケ、片手にプレゼントを持ち「周りのみんなを幸せに出来るように頑張ります」と嬉しそうな姿を披露した。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に「すっぴんも美しい」「見せて良いの？」「貴重すぎる」「全然変わらなくて衝撃ビジュ」「お誕生日おめでとうございます」「いつでも可愛い」「リラックスした姿も素敵」「幸せそうで嬉しい」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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