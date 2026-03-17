日本テレビ系バラエティー番組「月曜から夜ふかし」（月曜・後１０時）が１６日に放送され、ＭＣを務めるタレント・マツコ・デラックスが番組を欠席した。

冒頭、ともにＭＣを務める「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の村上信五が一人でスタジオに登場。マツコの不在を観覧客に伝え「やらかしまして、あいつが」とジョーク。「みんなどこまで、アレ知ってるんですか？首をなんかやっとる、っていうのは」。

マツコは２月９日のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明している。

村上は現在のマツコについて「元気にはしとるんですよ。首から下は、むちゃくちゃ元気やと。きょうの（収録の）前にもメールしとって。『首から下は元気や、元気や』って言うてんねんけど…オペ終わって、そこ（手術台）からベッドに移る時に、その移動が、引っ越し屋がベッド移す時みたいやったっていう。いる！？その情報って」とマツコとのやり取りを明かし、その光景を想像したスタジオは爆笑。「ただ、そのくらい元気やで、ということだけはお伝えしときますんで。あれ以上大きなったら、お前、そろそろ、ピアノ運ばなあかん」と想像して笑った。