◆ＷＢＣ 準決勝 イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

イタリアが７回、虎の子の１点リードを守りきれず、逆転された。

５回から登板した“第２先発”ロレンゼン（ロッキーズ）が３イニング目の７回、２死一塁からチョウリオ（ブルワーズ）に安打。２死一、三塁からアクーニャ（ブレーブス）に遊撃内野安打を許して同点。続くガルシア（ロイヤルズ）にも左前適時打と連打され、２―３と逆転された。アラエス（ジャイアンツ）にも左前適時打を打たれ、４連打で３点を返された。

イタリアは２回、１死からデゼンゾ（アストロズ）が中前打で出塁し、カグリオン（ロイヤルズ）とフィッシャー（ブルワーズ傘下）がともに四球で満塁。続くドラシオ（ダイヤモンドバックス）も３連続四球で押し出しとし、先制に成功した。ノリ（フィリーズ傘下）は二ゴロに倒れたが、その間に１点を追加。適時打なしで２点を先制した。

先発ノラ（フィリーズ）は４回１死でスアレス（レッズ）に左越え２号ソロを被弾したが、ひきずることなくこらえた。ロレンゼンの予定が「直感」（セルベリ監督）で急きょ変更され期待にこたえた。

本来先発が予定されていたロレンゼンが５回から登板したが、２死から痛恨の連打を許してしまった。