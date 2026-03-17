アニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」が、15日に開催されたアカデミー賞でK―POP初となる歌曲賞に輝いた。同作に登場する架空のK―POPガールズグループ「ハントリックス （HUNTR/X）」が歌う同曲が、「Dear Me」（「Diane Warren: Relentless」）、「I Lied To You」（「罪人たち」）、「Sweet Dreams Of Joy」（「Viva Verdi！」）、「Train Dreams」（「トレイン・ドリームズ」）を抑え、その栄誉を勝ち取った。



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歌声を担当するイジェ、オードリー・ヌナ、レイ・アミの3人は当日、「Golden」のパフォーマンスも披露。受賞スピーチの際、イジェは「子供のころは、K―POPのファンだということをからかわれていましたが、今はみんなが韓国語も入っている私たちの歌を歌ってくれるのです。とても誇りに思います」と涙ながらに語った。



当日、「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」は長編アニメ映画賞も獲得している。



（よろず～ニュース編集部）