グループ少女時代のメンバーで女優のソヒョンがバイオリニストとして舞台に上がり、約7カ月間準備した演奏を披露した。

16日、所属事務所「KKUM ENT」によると、ソヒョンは13日、ソウル松坡区（ソンパグ）のロッテコンサートホールで開催された「ソル・フィルハーモニック・オーケストラ第8回定期演奏会」にアマチュア協演者兼特別ゲストとして参加した。

今回の公演は、歌手であるソヒョンが協演者として登場するというニュースが伝わり関心を集めていた。小学生時代に約4年間バイオリンを学んだ経験があるソヒョンは、昨年8月から約7カ月間練習を重ねた末に舞台に上がった。

ソヒョンは公演でヴィットーリオ・モンティの楽曲『チャルダッシュ』を演奏し、アンコール曲には少女時代のデビュー曲『また巡り逢えた世界（Into The New World）』をオーケストラの演奏に合わせてバイオリンで奏でた。

ソヒョンは今回の公演にプロボノ（才能寄付）という形で参加しており、公演の収益金は障がい者オーケストラなどのために寄付される予定だ。

ソヒョンはこの日、自身のソーシャルメディアを通じて「今回の公演を通じて私の人生において新たな挑戦に臨めたことは大きな光栄で、また幸せで感謝を感じる時間だった」と明かした。続けて「共にしてくださったすべての方々に心から感謝の気持ちを伝えたい」とし、「音楽を愛する方々と共にしたすべての瞬間が私にとってあまりに大切で、また多くの気づきを得た貴重な経験として残った」と語った。

ソヒョンは公演準備の過程で感じていた負担感についても打ち明けた。「初めて挑戦しようと決心した時、実は怖さが先に立っていたと思う」とし、「専攻者ではないアマチュア公演の特別協演者として提案をいただき、音楽を愛する趣味生たちの祝祭という意味を持つ公演だったが、大きな舞台で初めてのバイオリン演奏を果たしてうまくやり遂げられるか、自分自身に多くのプレッシャーと負担を感じていたのも事実」と告白した。

その一方で「今回の公演を準備する過程で、本当に素晴らしい方々の応援と支持を受け、不足している自分自身への疑いを少しずつ手放し、幸せな気持ちでこの挑戦に臨むことができた」と伝えた。

ソヒョンはソル・オーケストラと指揮者のチョ・サンウク氏、バイオリンの師匠らに感謝を伝え、「拙いながらも真心を込めた私たちの演奏を共にしてくださり、改めて心から感謝申し上げる。これからもクラシック音楽がより多くの方々の日常の中にもう少し身近に、そして小さな楽しみとして共にあることを願っている」と語った。