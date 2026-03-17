16日、登録者約46万人を保有するYouTube（ユーチューブ）チャンネル「yeodano」に、韓国人・中国人のカップルがあるアパレルブランドの店舗を訪れる動画が投稿された。

動画を見ると、韓国人の恋人と一緒に店舗でショッピングをしていた中国人男性のAさんは、不可解な待遇を受けた。Aさんが服を選んだ後、「XXL（サイズ）を買いたい」と言うと、店舗スタッフは「ワンサイズ大きいのをですか？」と聞き返した後、「ハンガーにかかっているから、もう一度行って探してみてください」と言った。

また、Aさんが店頭に陳列されていた白い服を選び「これを新品でください」と言うと、スタッフは「理由は？」と聞き返した。Aさんが「えっ？」と戸惑うと、スタッフは「そこにかかっているものと同じものだけど、理由があるのかとお聞きしている。こちらが理由を知らなければならないので」と応対した。

韓国人の恋人Bさんは字幕で、「白い服なのでDP（展示）商品ではなく新しいものが欲しいと言ったら、思いがけない追及を受けた」とし、「黙って聞いていたが、私がなぜそんなことを聞くのかと問うと、倉庫が地下にあるからだと言って服を持ってきた」と説明した。

該当の動画はキャプチャーされ、各種コミュニティーなどに拡散した。インターネット上ではコメントを通じて、該当ブランドの店舗で経験した不親切な事例を次々と投稿している。

議論が大きくなると、2人が訪問したアパレルブランドのMUSINSA（ムシンサ）は、コメントを通じて謝罪した。MUSINSAは公式YouTubeアカウントで「まず、弊社の店舗クルーがお客さまに応対する過程で不快な思いをさせた点について、丁重にお詫び申し上げる」とし、「店舗を直接訪れてくださるお客さまの観点から、より良いショッピング体験を提供できるよう、スタッフ教育にも万全を期したい」と頭を下げた。