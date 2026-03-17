アメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」が、創業61周年を記念したフェア「Back to New York 1965」を開催。

創業年にちなんだ価格の特別メニューが、期間限定で提供されます☆

TGIフライデーズ「Back to New York 1965」

期間：2026年3月15日(日)〜3月31日(火)

実施店舗：TGIフライデーズ 全13店舗

1965年3月15日、ニューヨーク・マンハッタンで誕生した、アメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGIフライデーズ」

“Fun・Freedom・Celebration” をコンセプトに、アメリカンカジュアルダイニングの象徴として世界中で愛されてきました。

そんな「TGIフライデーズ」の創業61周年を記念し「Back to New York 1965」を 期間限定で開催。

TGIフライデーズの原点・ニューヨークの空気感あふれる、期間限定フェアです！

期間中は、創業年にちなんだ特別メニューを、1,965円（税込2,161円）で提供。

フライデーズのクラシックバーガー「American Classic Burger（Fridays Cheese Burger）」と、ニューヨークを代表するカクテル「Long Island Iced Tea」のセットです☆

フライデーズが生まれた街、ニューヨークのスピリットを感じながら、仲間や家族とともに楽しめます！

創業61周年 限定メニュー

セット特別価格：1,965円（税込2,161円）

内容：AMERICAN CLASSIC BURGER (FRIDAYS CHEESE BURGER) +DRINK

ドリンク：

-LONG ISLAND ICED TEA ロングアイランドアイスティー

-THE PREMIUM MOLT’S R ザ・プレミアムモルツ レギュラー

-MANGO PEACH LEMONADE SLUSH マンゴーピーチレモネードスラッシュ

-BLUE RASPBERRY SLUSH ブルーラズベリースラッシュ

1965年、ニューヨーク・マンハッタン。

若者文化の中心地で誕生したTGIフライデーズは「In Here, It’s Always Friday（ここではいつも金曜日）」というメッセージとともに、世界へと広がりました。

「Back to New York 1965」では、創業当時のニューヨークの空気感をイメージした特別メニューを展開。

アメリカンバー文化を象徴するクラシックバーガーと、カクテルの組み合わせを楽しめます！

AMERICAN CLASSIC BURGER (FRIDAYS CHEESE BURGER)/アメリカンクラシックバーガー（フライデーズチーズバーガー）

「Back to New York 1965」で提供される、100%ビーフパティを使用した「アメリカンクラシックバーガー」

そこに、チェダーチーズ・レタス・トマト・ピクルスを合わせた、フライデーズの王道バーガーです☆

LONG ISLAND ICED TEA/ロングアイランドアイスティー

特別価格のセットで提供されるドリンクのひとつ「ロングアイランドアイスティー」は、ニューヨークを代表するカクテル。

爽やかで飲みごたえのある味わいが特徴です！

創業61周年を記念して、創業年の「1956」にちなんだ特別価格のセットメニュー。

TGIフライデーズの「Back to New York 1965」は、2026年3月15日〜3月31日まで開催中です☆

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