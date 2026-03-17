WBCにチェコ代表として出場したオンドジェイ・サトリアの住むオストラバという町は、首都プラハから東へ370kmの距離にある。かつては石炭の町として栄え、チェコ第3の人口を抱える都市ではあるが、10km先にはポーランド国境がある東端の辺境だ。観光資源は少なく、チェコ語もプラハとはずいぶんちがう。

【画像】試合終了後、再び東京ドームのグラウンドに立ったサトリア

そんなオストラバで6歳から野球を始めたサトリアは、そこから23年後、身長175cm76kgのすらりとしたひげの男性となって、東京ドームで42340人の視線を釘付けに、そして世界の野球ファンを虜にした。



侍ジャパンを相手に4回3分の2を無失点に抑えたチェコのオンジェイ・サトリア ©文藝春秋

日本在住のチェコ人より多い500人が応援に駆け付けた

3月6日、東京ドーム。チェコ代表は2026年のWBC第2戦でオーストラリアと対戦した。観客席が半分ほど埋まった会場では、内野席からも外野席からもチェコ語の応援が響く。この日2番手で登板したサトリアは、見事に敵の打線を抑えた。

チェコ代表チームとしては5-1で負けを喫したその試合の後、若手有望株マレク・クレイチリク選手の父は観客席で「今日は惜しかった。あのダブルプレイが重要だった！」とまるでテレビの前の昭和のお父さんのように悔しがっている。チェコを応援しているという私たちに、目を大きくしながらこう言う。

「今回のWBCにチェコからどれくらい応援が来ているか知ってる？ 500人だよ」

率直に驚いた。この数字はおそらく日本に住むチェコ人の合計よりも多い。飛行機で1日近くかかる極東の国まで、しかもチェコではほとんどの人がルールも知らないようなスポーツのために、500人もが観戦に訪れているのだ。

SNSに投稿したチェコ戦の写真にメッセージが

その夜、東京ドームのチェコ戦の写真をSNSに投稿すると、とあるアカウントからメッセージが届いていた。baseballstatczというチェコ野球ファンサイトの管理人からだった。「写真の3枚目にサトリアのお父さんと弟が写っていますよ」とスクリーンショットに赤い丸をつけて教えてくれた。

その日、その写真を撮ったのは、背の高い彼らが着ている赤、青、白のチェコのユニフォームが陽の光を浴び、ドームの前でひときわ目立っていたからだった。

「知り合いなんだけど、すごくいい人たちなんです」。チェコ人がこう言ってくるときは、信憑性がとても高い。

南ボヘミアのチームの名前が入ったユニフォームを着た男女に声をかけると…

3月10日。早朝の短い時間、東京には雪が舞っていた。この日19時からチェコ代表の日本戦だ。ここまでチェコ代表は3戦3敗で、直前のチャイニーズ・タイペイ戦ではコールド負けを喫していた。ひどい負け方だったので、チェコ代表がどんな気分でいるのか少し心配でもあった。

ドームに着き、前回サトリアの父を見かけたあたりに移動したところ、日本を応援する群衆の中に、HLUBOKÁという文字の入ったユニフォームを着ている男女が通りかかった。南ボヘミアのチームの名前だ。「ドブリーデン」とチェコ語で声をかけると、二人はとても気さくで、明るい雰囲気をまとっていた。しばらく話していると女性が興奮気味に「彼はね、マルティン・ムジークのお兄さんなの」と教えてくれた。二人が着用していたのはチェコ代表主将であるマルティン・ムジークが過去に着用していたものだった。手縫いの背番号や名前の文字、それに着用感。世界で唯一だ。そんなムジークの兄に聞いてみた。

「チェコの野球選手にとっていちばん大事なものってなんでしょう」

「そりゃ熱狂だろうね、ワクワクすること！」

スタジアムを見渡しながら答えるムジークの兄こそがいちばんワクワクしているようだ。日本の野球選手はよく「勝ちにこだわる」と言うが、チェコの野球を応援する人たちは別の何かを知っているように見える。

「サトリアのお父さんならもう球場に入って座ってると思う。僕らの席の近くだから、入場したらぜひ来てよ」

サトリアの父が語る“チェコの野球選手にとっていちばん大事なこと”

教わった三塁側ベンチ裏内野席のブロックには、サトリアの父と弟がいた。子ども時代のサトリアに野球場へ行こうと誘った張本人である父は、とても若々しく愛嬌があって、非常にやわらかい表情の男性だった。あなたのSNSを見ていますと伝えると、恥ずかしそうに両手で顔を覆って、サトリアの弟に体を寄せながら照れている。父親というより、まるで思春期の男の子のようだ。

サトリアの父は、一塁側に広がる日本のファンが埋める観客席を示しながらこういった。

「チェコの野球選手にとっていちばん大事なのは、“野球への愛情”だよ。野球に身を捧げること、その姿勢そのもの。私たちと日本人はそこが同じなんだ」

同じことをサトリアも言っていたのを思い出す。才能のある選手がいても、プロリーグのないチェコでは将来のビジョンがないために多くの人が野球を辞めてしまうのだという。それでも今まで野球を続けてきたチェコ代表の彼らに共通してあったのは「野球への愛」に他ならない。

マウンドにはこの日先発のサトリア。その向こうの一塁側観客席から日本の攻撃を応援する声援が響く。しかし、どうやらこの東京ドームの42340人の声援は、決してチェコ応援団を脅かすものではない。むしろ、チェコではほとんど会うことのない「野球を愛する人たち」との邂逅なのだ。もしかしたら野球讃歌のように聞こえているのではないか。

「オペラのよう、オーケストラのようだ」

前回WBCから1年後の2024年、チェコ語の日本情報サイトYatta.czで、サトリア選手はたしかにそう答えている。サトリアと同じ街出身のインタビュアーによるその記事は、素直で落ちついたことばでこう伝えている。

「WBCの東京ドームで、自分の肌で感じたスタジアムの歓声を思い出すと、野球の試合というよりもオペラのよう、オーケストラのようだ」

芸術豊かなチェコの人らしい表現かもしれない。オストラバはチェコの作曲家レオシュ・ヤナーチェクゆかりの町でもある。

「7000万ドルを稼ぐプロと対戦したこと」がおかしくて奇妙な感じ

日本の打線を完全に抑え込み、球数制限のためにサトリアはマウンドを降りた。マウンドを去る姿、そして試合のあともう一度グラウンドに登場したサトリアの姿はまるで映画のようだった。こんなシーンは、野球を見ていて何度もあることではない。

前述のサイトで、サトリアはこうも答えている。

「僕は負けず嫌いで、勝ち目がないとわかっている試合でも負けたくない人間だ。でもその一方で、大谷に投げたあのピッチングを見るといつも笑いがこみ上げてくる。僕のようなオストラバ出身の男が、7000万ドルを稼ぐプロと対戦した。とても大きな幸せな経験だ。でも、それが実現したことが、なんだかおかしくて奇妙な感じがするんだ」

試合後、三塁側ベンチ前に立つサトリア。まるで時間が止まっているかのような神聖な場所で、もう味わうことはないであろうその空間をその大きな瞳で見つめ、これほど多くの人が自分と同じ気持ちで野球を見ているのを確かめながら、力むでもなく、感情をあらわにするでもなく、黙っておだやかに球場を観察していた。

Instagramを見れば、サトリアはいまもWBCのニュースやファンの投稿をリポストし続けている。サトリアがリポストするので、私のタイムラインにも英語や中国語でサトリアのニュースが流れ続けている。野球への愛にあふれたサトリアは、いまも変わらず野球のニュースを誰よりも広めつづけている。

（梶原 初映）