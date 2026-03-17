演出家でタレントのテリー伊藤（76）が、16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。妻について語った。

この日は旧知の女優泉ピン子とトーク。「テリーさんは一人でしょ？住んでるの」と近況を聞かれると、「いや、僕は奥さんいますよ」と説明。ピン子が「え？結婚してるの！？私ずーっと独身だと思ってた。変わってる人だと思ってた」と驚くと、伊藤は「変わってないですよ。ただし、僕はカミさんに全く頭が上がらないんです」と結婚して50年ほどになるという妻について語った。

自宅での自身について「家に帰ると息しないんです。家を出た瞬間に息するんです。何しろ家では敬語です」と冗談交じりに緊張感を明かしながら、「何かって言うと、好きなことやってきてるんです。女の子と遊んだり、チャラチャラチャラチャラしてるし。だから申し訳ないって気持ちがあって」と奔放に過ごしてきたことに後ろめたさがある様子。「うちに女の子3人から電話がかかってきた。僕の付き合ってた女の子が。うちの奥さんが『うちの主人と付き合っても、あなたいいことないですよ。あなたで3人目だから』って」と妻が伊藤の浮気相手たちに説明していたという。

ピン子が「最高。そういう奥さんなの？」と大笑いすると、伊藤は「その彼女が今度僕と会うと『奥さんのところに電話したら、あなたで3人目って言われた。どういうことよ？』って。そういうタイプなんです」と苦笑し、「家ではテリー伊藤じゃない。借りてきた猫状態」と自分を評していた。