いちごの栄養はヘタの真下に集中！
いちごの豊富な栄養成分が集中している部分があるそうです。
いちごはヘタがついている茎から栄養が送られて実が大きくなります。
送られた栄養はヘタの真下から周辺に集中し、そこから全体に回っていくので、一番栄養がある場所はヘタの真下と周辺の部分ということになります。
ヘタの部分は酸味があるので、包丁などで切り落とす方もいますが、それではせっかくの栄養分を捨ててしまうことになるのでNG。
ヘタを取る際には軽く洗ってから手でねじって取るようにしましょう。
栄養を無駄なく摂るには牛乳と他にも、いちごの栄養分を無駄なく効率的に摂るコツがあります。
いちごに含まれるアントシアニンは、脂質と一緒に摂ると吸収率が2〜3倍アップする性質があるため、練乳や牛乳と合わせるようにすると、効率的にアントシアニンを摂ることができます。
また、いちごは冷凍しても栄養価がほとんど変わらないので、今の時季に冷凍して、牛乳と合わせてシェイクのようにするととてもおいしくいただくことができます。
いちごには、腸内環境をよくするとされる水溶性食物繊維のペクチンも含まれています。いちごがおいしいこの時季にしっかりいただいて、体調を整える一助にしましょう。
[文：meilong スタッフ]
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※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
meilong 院長・石川美絵（いしかわ・みえ）
大学では栄養学を学びテレビ局、IT企業、広告代理店などに勤務し、20代後半時の大きな人生の挫折から東洋医学の世界に出会う。鍼灸と漢方の奥深さに魅かれ鍼灸学校に入学し国家資格鍼灸師免許を取得。学生時代は40院の経営兼柔道整復師・鍼灸あん摩指圧マッサージ師でもある先生のアシスタントをし、国家資格取得後、北京中医薬大学卒でもある鍼灸30年の先生から技術を取得する。さらに美容鍼灸のパイオニアに師事し、世界で活躍する日本鍼灸の技術に刺激され研究を重ねる。さらに200件以上の治療院・クリニック・スパ・エステなどを周る。ホテル椿山荘の鍼灸治療施設「KENBITOKYO」、「東方健美」へ勤務した後、2014年、四谷に紹介制治療院Meilongを開業。
世に鍼灸を広めたく2015年meilong恵比寿院をオープンし、続けて2017年meilong恵比寿mana院をオープン。2019年meilong銀座院もオープン。
千葉大学医学部附属病院の和漢診療科での研修、漢方医、各専門分野の医師との連携もし日々、情報交換、学会への参加も努めている。また自分自身が不妊治療をし鍼灸と漢方も併用し子を授かったが途中、死産分娩を経験している事、さらに不育症からの妊娠を維持する為の体験、知識もあり不妊治療にも寄り添いたいという想いも強い。世の頑張っている女性の一番の味方でありたいと思っている。