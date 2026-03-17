いちごの栄養はヘタの真下に集中！

いちごの豊富な栄養成分が集中している部分があるそうです。 いちごはヘタがついている茎から栄養が送られて実が大きくなります。 送られた栄養はヘタの真下から周辺に集中し、そこから全体に回っていくので、一番栄養がある場所はヘタの真下と周辺の部分ということになります。

ヘタの部分は酸味があるので、包丁などで切り落とす方もいますが、それではせっかくの栄養分を捨ててしまうことになるのでNG。 ヘタを取る際には軽く洗ってから手でねじって取るようにしましょう。 栄養を無駄なく摂るには牛乳と他にも、いちごの栄養分を無駄なく効率的に摂るコツがあります。

いちごに含まれるアントシアニンは、脂質と一緒に摂ると吸収率が2〜3倍アップする性質があるため、練乳や牛乳と合わせるようにすると、効率的にアントシアニンを摂ることができます。 また、いちごは冷凍しても栄養価がほとんど変わらないので、今の時季に冷凍して、牛乳と合わせてシェイクのようにするととてもおいしくいただくことができます。 いちごには、腸内環境をよくするとされる水溶性食物繊維のペクチンも含まれています。いちごがおいしいこの時季にしっかりいただいて、体調を整える一助にしましょう。 [文：meilong スタッフ]

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