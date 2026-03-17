アスクルは3月13日から、事業所向け（BtoB）通販サービス「ASKUL」「ソロエルアリーナ」、および一般消費者向け（BtoC）通販サービス「LOHACO」（ロハコ）において、無糖・無果汁タイプの「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」（6種）を発売する。

近年、健康志向の高まりを背景に、飲料分野では甘さを控えた無糖タイプの需要が拡大している。アスクルにおいても、接客時の提供を想定した飲み切りサイズの無糖RTD（Ready to Drinkの略。カップ容器やペットボトルに入っておりすぐに飲める飲料のこと）小容量商品が好調に推移し、特に宿泊施設や理美容サロン、銭湯・温浴施設などの対人サービス業では、来店時のおもてなしとして無糖飲料へのニーズが高まっている。現場ではフルーツやハーブを使ったフレーバーウォーターを手作りで提供するケースも見られる一方、市場に流通する商品は有糖タイプが主流という課題があった。こうした背景を踏まえ、“そのまま提供できる350mlの小容量・無糖・無果汁タイプ”の「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」を開発した。同商品は、フルーツとボタニカルの香りを生かした6種のオリジナルフレーバーで展開する。

近年、健康志向の高まりを背景に、飲料分野では甘さを控えた無糖タイプの需要が拡大している。日常的な水分補給にとどまらず、来客時やサービス提供時の飲料としても無糖タイプを選択するニーズが高まっており、アスクルにおいても、コロナ禍以降、接客用飲料としての無糖RTD小容量商品が好調に推移している。

同社が戦略業種として注力する宿泊施設や理美容サロン、銭湯・温浴施設などの対人サービス業では、来店時のおもてなしとして、フルーツやハーブを使用した手作りのフレーバーウォーターを提供する場面が多く見られる。一方で、市場に流通するフレーバーウォーターは有糖タイプが主流であり、無糖タイプの商品は限られているのが現状だ。



「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」（左から：アップル・カモミール、ピーチ・レモングラス、はっさく・レモン、マスカット・エルダーフラワー、ピーチ・ローズヒップ、ハイビスカス、レモン・オレンジ・ライム）

こうした市場環境に加え、同社において無糖RTD小容量商品の支持が高いことを踏まえ、対人サービス業の消費者が接客時にそのまま提供できる350mlの小容量・無糖・無果汁タイプの「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」（6種）を開発した。同商品は、手作りのおもてなし飲料に代わる選択肢として、現場の時短・簡便化に寄与するとともに、華やかで心地よさを感じられるパッケージデザインによって、“特別感のある一杯”を提供する。なお、容器には100％リサイクルペットボトルを採用し、エシカル消費のニーズにも対応している。

「フレーバーウォーター おもてなしの香る水」は、フルーツとボタニカルの香りを生かした独自の味わいで、6種のフレーバーで展開する。商品の開発にあたり、フレーバーの人気傾向に関する市場動向を踏まえ、香りと味わいの設計を行った。味のチューニングを重ね、消費者が心地よく楽しめる“ありそうでなかった万人に愛される味”を追求した。すっきりとした後味でリフレッシュにも最適な仕上がりとなっている。

同商品は、おもてなしの一杯として提供されるシーンを思い描き、手に取った瞬間にささやかな高揚感や“おもてなし”の心が伝わるよう、特別感と非日常性を感じられるデザインを目指した。さらに、フルーツやボタニカルを取り入れた全6種のフレーバーをイメージし、視覚的にも華やかで心地よさを感じられるように仕上げた。また、角型ボトルを採用しており、転がらずに縦・横どちらの向きでも保管でき、小型冷蔵庫や限られたスペースでも効率よく収納できる。

［小売価格］

1箱（24本入：同一フレーバー）：2180円

アソートセット（6本：各種1本×6）：498円

（すべて税込）

［発売日］3月13日（金）

アスクル＝https://www.askul.co.jp