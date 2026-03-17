俳優の演技が良かったと思う「推理ドラマ」ランキング！ 2位『金田一少年の事件簿』、1位は？
All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の300人を対象に、「推理ドラマ」に関するアンケート調査を実施。今回はその中から、「俳優の演技が良かったと思う推理ドラマ」のランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
高校生探偵の金田一一（はじめ）が数々の殺人事件解決に挑むこのドラマは、1995年に第1シリーズの放送がスタートしました。主演となる初代・金田一一には堂本剛さんが抜てき。その後は松本潤さん、亀梨和也さん、 山田涼介さん、道枝駿佑さんと、5世代にわたって受け継がれてきた人気シリーズです。「じっちゃんの名にかけて！」という決めせりふとともにトリックを暴く熱量ある演技は、このドラマの名シーンでもあります。
アンケート回答者からは、「堂本剛さんが自然で原作に合っていた」（40代女性／山口県）、「堂本剛バージョンが特に好きです。漫画のように長髪ではないけれど、人懐っこい雰囲気と一見するとぼんやりしてそうなところとか、金田一一にぴったりでした」（40代女性／三重県）、「堂本剛君の演技が初々しくてよかった」（40代男性／兵庫県）、「山田涼介さんと川口春奈さんの演技が素晴らしくて、ドラマに入り込んで見ていたからです」（20代女性／埼玉県）などの理由があがりました。
2007年から放送がスタートした同作は、東野圭吾さんの推理小説が原作。人気天才物理学者の湯川学を演じるのは、主演の福山雅治さんです。クールな研究者でありながらも、科学の力で事件解決へと導く知的で繊細な演技が光ります。場所関係なく数式を壁に書き殴るシーンや、独り言のようにつぶやく推理の言葉も魅力の1つです。
アンケートでは、「福山さんが湯川先生のイメージどおりでした」（50代男性／長野県）、「終始クールで、ちょっと人間離れした主人公が面白い」（30代女性／静岡県）、「福山雅治さんは原作以上の作品になるような演技をしていて凄いと思いました」（30代女性／東京都）、「福山さんの演技が抜群で間の取り方などキャラクターを生かす演技が素晴らしかった」（40代男性／京都府）などの声が集まりました
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：金田一少年の事件簿／80票2位には、『金田一少年の事件簿』（日本テレビ系）がランクイン。
高校生探偵の金田一一（はじめ）が数々の殺人事件解決に挑むこのドラマは、1995年に第1シリーズの放送がスタートしました。主演となる初代・金田一一には堂本剛さんが抜てき。その後は松本潤さん、亀梨和也さん、 山田涼介さん、道枝駿佑さんと、5世代にわたって受け継がれてきた人気シリーズです。「じっちゃんの名にかけて！」という決めせりふとともにトリックを暴く熱量ある演技は、このドラマの名シーンでもあります。
1位：ガリレオ／98票1位は、『ガリレオ』（フジテレビ系）でした。
2007年から放送がスタートした同作は、東野圭吾さんの推理小説が原作。人気天才物理学者の湯川学を演じるのは、主演の福山雅治さんです。クールな研究者でありながらも、科学の力で事件解決へと導く知的で繊細な演技が光ります。場所関係なく数式を壁に書き殴るシーンや、独り言のようにつぶやく推理の言葉も魅力の1つです。
アンケートでは、「福山さんが湯川先生のイメージどおりでした」（50代男性／長野県）、「終始クールで、ちょっと人間離れした主人公が面白い」（30代女性／静岡県）、「福山雅治さんは原作以上の作品になるような演技をしていて凄いと思いました」（30代女性／東京都）、「福山さんの演技が抜群で間の取り方などキャラクターを生かす演技が素晴らしかった」（40代男性／京都府）などの声が集まりました
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)