明治は、牛乳市場トップシェア（インテージ SRI＋（SM・CVS・Dg・HC）2024年4月〜2025年3月度販売金額）である明治おいしいブランドから、「明治おいしい牛乳」に使われるこだわりの生乳をふんだんに使用した「明治おいしいミルク紅茶 450ml」を3月31日から、「同 200ml」を4月21日から発売する。

明治おいしいブランドから、“ミルクをおいしく・たのしく飲む”ために開発された乳飲料「明治おいしいミルクコーヒー」に続き、新たに「明治おいしいミルク紅茶」を発売するす。

一昨年の10月8日から発売した「明治おいしいミルクコーヒー」は、消費者から「牛乳がおいしいから、コーヒーもおいしい」や「自分だけの贅沢なくつろぎの時間にぴったり」などの声が寄せられ好調に推移しているという。

今年の紅茶飲料市場規模（見込み）（富士経済「2025年 清涼飲料マーケティング要覧」から）は、販売額2303億円、前年比104．5％で拡大する見通しになっている。また、紅茶は牛乳との相性もよく、乳系飲料の中ではミルクティーはカフェオレに次いで購入される傾向がみられることから、今回の発売に至った。

「明治おいしいミルク紅茶」は、「明治おいしい牛乳」に使われるこだわりの生乳をふんだんに使用（生乳50％以上）し、「明治おいしい低脂肪乳」で採用している氷点濃縮仕立て（熱を加えずに乳原料を濃縮する製法。脂肪分を取り除いた生乳中の水分のみを凍らせ取り除き、熱を加えずに濃縮することで、「新鮮な香りと豊かなコク」を実現している）の乳原料を配合し、ナチュラルテイスト製法で仕上げ、コクはそのままにすっきりとした後味を楽しめる。また、「明治おいしい牛乳」のおいしさをより引き立たせる紅茶を厳選した。新鮮なミルクのおいしさとほのかな甘さを感じる紅茶の味わいは、リラックスしたい時やほっとひと息つきたい時などにおすすめになっている。同商品の発売を通じ、乳のおいしさ・価値をお客さまに提案することで、生乳の需要創出・消費拡大に貢献するとともに、消費者の健康な食生活に貢献していく考え。

「明治おいしい牛乳」は、生乳へのこだわり、独自の「ナチュラルテイスト製法」、徹底した品質管理によって“新鮮な生乳のおいしさ”をコンセプトにしたロングセラー商品。搾りたての生乳のような、まろやかなコクと自然な香り、すっきりとした後味を楽しめる。

［小売価格］

450ml：227円

200ml：160円

（すべて税込）

［発売日］および4月21日 新発売／全国

450ml：3月31日（火）

200ml：4月21日（火）

明治＝https://www.meiji.co.jp