「でっっっっか」人気女性タレント、体重20キロ増を報告「見事にリバウンドしてる」「また太ってるやん」
マルチタレントの阿波みなみさんは3月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。ポスターを使った報告動画を披露しました。
【動画】阿波みなみの「報告」の内容とは？
ファンからは、「でっっっっか」「見事にリバウンドしてる」「でも、まだカワイイが勝ってる」「好感度が上がりました」「膝のお姉さん！」「大増量っすね！」「華麗なる増量キャンペーン」「ネタに賭ける精神パネェっすね」「また太ってるやん」「増大ワロタ」と、投稿を楽しむ声が集まっています。
(文:中村 凪)
【動画】阿波みなみの「報告」の内容とは？
「ネタに賭ける精神パネェっすね」阿波さんは「ご報告です」とつづり、1本の動画を投稿。青髪ショートカットの髪形でグレーのパーカーとカーゴパンツというラフな姿で立つ阿波さんが映っています。するとスタッフがポスターを持って現れました。1、2枚目はスロット台の「増台」を告知する内容で、3枚目では「阿波みなみ、増大！」と自身が20キロ増量したことを報告した阿波さん。
「これを"天国"という」11日には「これを"天国"という」と、カップ麺やお菓子に囲まれた自身のショットを公開していた阿波さん。コメントでは、「美味しそうです〜」「ドラえもんすぎるｗ」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)