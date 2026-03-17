サンゲツは、今年度から順次、スウェーデンの床材メーカーであるBOLON（ボロン）製品の日本国内での取り扱いを開始する。

同社は、壁装材や床材、ファブリックなどのインテリア商品の企画開発・販売を基盤としながら、空間デザイン・施工へと事業領域を拡大し、新たな価値提供を目指している。世界のハイエンド市場で高いブランド力を誇るボロン製品を床材ラインアップに加えることで、より付加価値の高い空間創造を目指す。

1949年にスウェーデンで創業したボロンは、伝統的なテキスタイルの意匠性と、ビニル床材の耐久性・メンテナンス性を融合させた「織物ビニル床材」のパイオニア。その独創的なデザインと機能性によって、グローバル企業のオフィスや高級ホテル、ラグジュアリーブランドの旗艦店などで数多く採用されている。

また、環境先進国スウェーデンの企業として、リサイクル素材の活用や、環境負荷の低い製造プロセスの構築など、サステナビリティへの取り組みにおいても高く評価されている。

ボロンにおける日本国内での販売戦略、および同社における付加価値の高い商品ラインアップの強化に向けた方向性が合致し、取り扱いの合意に至った。昨今の多様化する空間デザインへのニーズや、環境性能への関心の高まりに応えるため、高い意匠性と環境基準を備えたボロン製品の取り扱いを開始し、国内市場における提案力のさらなる強化を図る。

取り扱い商品は、国内在庫として、タイル2柄8点、長尺シート2柄8点となる。その他商品については、問い合わせしてほしいとのこと。

今後の展開スケジュール（国内在庫品）は、今年春に床材総合カタログへの掲載、および全国での販売を開始する。今年秋には次期フロアタイル見本帳への掲載も行う。

サンゲツ＝https://www.sangetsu.co.jp