デサントジャパンが展開するスイミングをコアとする「アリーナ」ブランドは、フランス・パリ発のブランド「agnes b.（アニエスベー）」とのコラボレーションアイテムの新作を「アリーナ」直営店4店舗および同社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、「アニエスベー」ショップと公式オンラインストアなどで、3月13日から発売する。

「アニエスベー」と「アリーナ」は同じフランスを発祥とするブランドとして2020年から“スポーツ”と“ファッション”を融合させたコラボレーションアイテムを毎年展開しており、今回が第7弾となる。

今回の新作コレクションでは、デザイナーのアニエス・トゥルブレ氏が好きなカラーで仕上げたギンガムチェックや、「アリーナ」と「アニエスベー」のロゴを散りばめたドット柄の水着が登場する。その他にも耐久性に優れたトレーニング水着からエクササイズにおすすめなフィットネス水着をはじめ、普段使いにも便利なTシャツやジャケット、小物まで様々なシーンで活躍するアイテム32型を展開する。

トップスイマーにも認められている「アリーナ」の機能性、動きやすさに加え、「アニエスベー」の遊び心と上品さを兼ね備えたデザインでシンプルながらも存在感があり、いつものスイミングシーンを少し特別にしてくれるコレクションになっている。

［小売価格］

女性向け

arena x agnes b. トレーニングワンピース（オープンバック）：1万4300円

arena x agnes b. メッシュキャップ（ラバープリント）：2750円

男性向け

arena x agnes b. トレーニングスパッツ（ショートレッグ）：9900円

arena x agnes b. ゴーグル：4510円

arena x agnes b. トレーニングワンピース（オープンバック）：1万7600円

arena x agnes b. メッシュキャップ（昇華プリント）：3080円

arena x agnes b. プルーフバッグ：3740円

arena x agnes b. フィットネスセパレーツ（Yバック）：2万900円

arena x agnes b. ハット：7590円

arena x agnes b. Tシャツ：1万1000円

arena x agnes b. ショートパンツ：1万3200円

（すべて税込）

［発売日］3月13日（金）

デサント＝https://www.descente.co.jp/jp