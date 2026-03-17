マニュライフ生命は、入院・手術・通院などの給付金請求手続きを、スマートフォン（以下、スマホ）または公式ウェブサイトから申請できるサービス「給付金らくらく請求」を、3月13日からアップグレードした。AIを活用した新機能の追加と、より直感的で使いやすいユーザーインターフェース（UI）の刷新によって、必要書類のアップロードから申請完了までの手続きを、オンラインでより速く、スムーズに行えるようになる。

同社は生命保険会社として、分かりやすい手続きの提供を通じ、契約者の負担を減らす取り組みを進めている。シンプルに設計したデジタルツールの提供を拡充し、使いやすさと確実性の両立を図ることで、安心して手続きを進められる体験の提供を進めている。

マニュライフ生命は2018年に「給付金らくらく請求」を導入し、オンラインでの給付金請求手続きを業界でいち早く実現し、現在では、同社における全保険金給付金請求手続きの60％超が同サービスによるものとなっている。今回のアップグレードでは、UIの刷新、認証AI技術を活用したカメラ機能の導入、AI−OCRの導入、ナビゲーション機能導入−−の機能拡充によって利便性をさらに高める。

UIの刷新では、24時間365日、スマホ／PCでオンライン完結の請求手続きを、より「早く・正しく・迷わない」体験へ進化させた。認証AI技術を活用したカメラ機能の導入では、書類アップロード時に、精度の高い画像を取り込むという。AI−OCRの導入では、契約者から提出してもらった病院発行の領収書等の書類の画像をリアルタイムで識別・分類し、不足書類がある場合、その場で再提出を案内する。ナビゲーション機能導入では、画面の案内に沿って、請求内容に応じた設問に「はい／いいえ」等で答えるだけで請求が完結する。

「給付金らくらく請求」は、パスワードによるログインが不要で、スマホやPCで必要事項を入力し、必要書類をアップロードするだけで給付金請求手続きが完了する。災害時や感染症流行時等にも活用できる。

マニュライフ生命は、より快適でストレスのない契約者体験を提供すべく、デジタル化を推進している。同サービス導入によって契約者の利便性の向上だけでなく手続き処理のペーパーレス化を実現した。今後も、契約者のニーズに応えて、簡潔かつ効率的なサービスの提供を目指していく。

［導入日］3月13日（金）

マニュライフ生命＝https://www.manulife.co.jp