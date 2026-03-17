1965年創業の土屋鞄製造所（以下、土屋鞄）は、小学校の卒業シーズンを踏まえ、2019年から展開するランドセルブランド「grirose（グリローズ）」のランドセルリメイクサービスを3月13日に開始した。ミニチュアランドセル、ミラーセットの2製品、オプション2製品を展開している。また、「土屋鞄のランドセル」の今年度分のリメイクも同日から受付を開始した。

2019年にgriroseが誕生して最初にランドセルを使用した子どもが、今年3月に卒業することを踏まえ、griroseならではの心ときめくランドセルリメイクを用意した。初年度となる今年は、メインアイテム2製品、オプションアイテム2製品を展開する。「好き」と「憧れ」の気持ちに寄り添いながら、卒業後もずっとエールを送り続けられるように、使い込まれた風合いを生かしながら小さなアイテムに仕立て直す。

メインアイテムの中から、1つを選択して製作することができる。





「グリローズ ミニチュアランドセル」では、自分が選んだお気に入りのデザインをそのまま小さくしたような、観賞用のミニチュアサイズにリメイクする。付属のアクリルケースに入れて、インテリアとして飾ることができる。





「グリローズ ミラーセット」は、卓上に立てかけたり、壁に吊るしたりできるインテリアミラー。griroseのオリジナルロゴチャーム付きとなっている。セットのハンドミラーはランドセルのラウンドファスナーのポケット窓を使用した、手鏡になっている。スリムなので、持ち運びにも便利だという。

「オプションアイテム」では、思い出の詰まったランドセルだから、余すところなく形にして届けたい──。そんな思いから、メインアイテムで使用されなかった素材でつくる、追加のアイテムを用意した。

［小売価格］

グリローズ ミニチュアランドセル：3万円

グリローズ ミラーセット：2万1000円

オプションアイテム

グリローズ ハンドミラー：5000円

グリローズ ICカードケース：7000円

（すべて税込）

［発売日］3月13日（金）

土屋鞄製造所＝https://tsuchiya-kaban.jp