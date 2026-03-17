イオンは3月15日（店舗やエリアによって発売日が異なる場合がある）、「イオン」「イオンスタイル」と「イオンスタイルオンライン」において、イオンのプライベートブランド「HOME COORDY」（以下、ホームコーディ）から、カーテンのすき間から漏れる光・熱・音の悩みを解消する「ホームコーディ 遮光1級・遮熱・遮音・すき間対策 4枚組カーテン」を発売した。

春を迎え、進学や就職によって新たな生活を始める人にとっての必需品であり、模様替えで大きく部屋の印象や環境を変えられるアイテムでもあるカーテンの需要が大きく伸びる時期となっている。

カーテンに関する悩みとして、中央部や両端から漏れるわずかな光や外気は、睡眠の妨げや室温の変化、騒音の侵入など、日々の生活にストレスを与える要因でもあるほか、電気代の上昇や省エネ意識の高まりによって、遮熱性・保温性を重視する傾向が強まり、カーテン本来の機能をしっかり発揮できる商品へのニーズも高まっている。

こうした背景からイオンは、「すき間対策」を軸に、より快適で、より安心できる部屋を整え、新生活のスタートしてもらうため、「ホームコーディ 遮光1級・遮熱・遮音・すき間対策 4枚組カーテン」を開発した。

同商品は、製品上部にリターン縫製を施し、側面のすき間を軽減するほか、裾中央にはマグネットを付属しカーテンの閉まりを強化することで、「光」「熱」「音」の漏れ・侵入を抑制する。また、厚地カーテンは「遮光1級・遮熱・遮音」、レースカーテンは「遮熱・遮像・UV遮へい85％」の高機能生地を採用し、どの時間帯でも快適さを保ち、消費者の快適な暮らしをサポートする。

イオンは今後も、消費者の生活に寄り添い、日々のくらしをもっと豊かに、快適に過ごしてもらえる商品を提案していく考え。

［小売価格］

厚地 幅100×丈105cm／レース 幅100×丈103cm：7678円

厚地 幅100×丈135cm／レース 幅100×丈133cm：8228円

厚地 幅100×丈178cm／レース 幅100×丈176cm：8778円

厚地 幅100×丈188cm／レース 幅100×丈186cm：9328円

厚地 幅100×丈200cm／レース 幅100×丈198cm：9878円

厚地 幅100×丈215cm／レース 幅100×丈213cm：1万428円

（すべて税込）

［発売日］3月15日（日）

イオン＝https://www.aeon.info