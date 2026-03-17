小泉孝太郎、兵庫・西宮北口で朝から日本酒ぐいっ 着物姿で登場
俳優の小泉孝太郎（47）が17日、阪急西宮ガーデンズ（兵庫県西宮市）で行われた『阪急西宮ガーデンズ 春のお花見会』イベントに登場した。
【写真】毎日飲む…お酒を手に持ち嬉しそうに笑う小泉孝太郎
「春のお花見」をイメージしたステージに、小泉が着物姿で現れ、「去年は（この場所に）確か相武紗季ちゃんが…。プレッシャーが正直ありました。中年の僕でいいんだろうか」と笑いをさらいながら、来場者を楽しませた。
酒どころの西宮とあって、「日本酒はほぼ毎日飲んでいます」とにっこり。「白鷹」の日本酒をそそがれると、「すいません、午前中なのに」とうれしそうにぐいっと飲み「素晴らしい甘み。幸福感のあるお酒」と称賛し、「花見酒、最高です」と堪した。
また、Q＆Aで最近ハマっている食べ物を聞かれると、日本酒に甘味をあわせることをすすめ、「つきたてのおもち、おいしい日本酒、あんこ、最高ですよ」とアピールしていた。
阪急・西宮北口駅直結のショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」は、毎年春に館内で桜装飾を実施し、来場者を楽しませる。今年も本館メインエントランスに高さ5.5メートルの桜の木がお目見えした。また、新たに7店舗がオープンするほか、4店舗がリニューアル。ゴールデンウィークにかけて、親子で楽しめるイベントなども多数実施される。
【写真】毎日飲む…お酒を手に持ち嬉しそうに笑う小泉孝太郎
「春のお花見」をイメージしたステージに、小泉が着物姿で現れ、「去年は（この場所に）確か相武紗季ちゃんが…。プレッシャーが正直ありました。中年の僕でいいんだろうか」と笑いをさらいながら、来場者を楽しませた。
酒どころの西宮とあって、「日本酒はほぼ毎日飲んでいます」とにっこり。「白鷹」の日本酒をそそがれると、「すいません、午前中なのに」とうれしそうにぐいっと飲み「素晴らしい甘み。幸福感のあるお酒」と称賛し、「花見酒、最高です」と堪した。
阪急・西宮北口駅直結のショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」は、毎年春に館内で桜装飾を実施し、来場者を楽しませる。今年も本館メインエントランスに高さ5.5メートルの桜の木がお目見えした。また、新たに7店舗がオープンするほか、4店舗がリニューアル。ゴールデンウィークにかけて、親子で楽しめるイベントなども多数実施される。