小泉孝太郎、「すごい数字」を示してプライベートの新年度の抱負を公表
俳優の小泉孝太郎（47）が17日、阪急西宮ガーデンズ（兵庫県西宮市）で行われた『阪急西宮ガーデンズ 春のお花見会』イベントに登場した。
【全身ショット】華やかですてき…！着物姿で登場した小泉孝太郎
「春のお花見」をイメージしたステージに、小泉が着物姿で現れ、「去年は（この場所に）確か相武紗季ちゃんが…。プレッシャーが正直ありました。中年の僕でいいんだろうか」と笑いをさらいながら、来場者を楽しませた。
ラフなトークの流れでは、新年度の抱負も公表。「72への道」と記したボードを披露し、「なんでこういうの控室で書いちゃったんだろう」と苦笑い。「ゴルフを好きな方はすぐ分かると思います。パープレイをしたい」と説明した。
「72っていうのは、やっぱりアマチュアゴルファーにとってはすごい数字。パープレイっていうのはすごい数字なんです」と力説。「（自分の）ベストスコアは75。あと3つ頑張れば、72なんです」と明かし、パープレイを目指す企画も始まると案内。「（達成）できそうですか？」と聞かれると、「自分があと一歩見たことのない景色のところに行けば、いけるんじゃないか」と意欲。そして「…すいません、こんな個人的なエピソード」と笑顔を見せていた。
阪急・西宮北口駅直結のショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」は、毎年春に館内で桜装飾を実施し、来場者を楽しませる。今年も本館メインエントランスに高さ5.5メートルの桜の木がお目見えした。また、新たに7店舗がオープンするほか、4店舗がリニューアル。ゴールデンウィークにかけて、親子で楽しめるイベントなども多数実施される。
【全身ショット】華やかですてき…！着物姿で登場した小泉孝太郎
「春のお花見」をイメージしたステージに、小泉が着物姿で現れ、「去年は（この場所に）確か相武紗季ちゃんが…。プレッシャーが正直ありました。中年の僕でいいんだろうか」と笑いをさらいながら、来場者を楽しませた。
ラフなトークの流れでは、新年度の抱負も公表。「72への道」と記したボードを披露し、「なんでこういうの控室で書いちゃったんだろう」と苦笑い。「ゴルフを好きな方はすぐ分かると思います。パープレイをしたい」と説明した。
阪急・西宮北口駅直結のショッピングセンター「阪急西宮ガーデンズ」は、毎年春に館内で桜装飾を実施し、来場者を楽しませる。今年も本館メインエントランスに高さ5.5メートルの桜の木がお目見えした。また、新たに7店舗がオープンするほか、4店舗がリニューアル。ゴールデンウィークにかけて、親子で楽しめるイベントなども多数実施される。