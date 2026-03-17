◇NBA ブルズ132ー107グリズリーズ（2026年3月16日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズの河村勇輝（24）が16日（日本時間17日）に本拠地グリズリーズ戦で途中出場。5得点2アシスト1リバウンドをマークした。チームも快勝して連敗を2で止めた。

この日はGリーグのウィンディ・ブルズのメインビジュアルに起用されていた河村。「Yuki Kawamura Night」と名打たれて、河村のユニホームを配布するイベントも予定されていた。河村自身もインスタグラムストーリーズで「NOW ARENA」と投稿してGリーグ出場示唆。しかしその後にNBAブルズのメインビジュアルにも起用された。河村は自身のインスタグラムストーリーズで「今日は急遽ブルズになりました。申し訳ありません」と変更を報告した。

そして古巣グリズリーズと初対戦が実現。ベンチスタートの河村は、第3Q残り3分54秒からコートに立った。出場早々にヤブセレのダブルクラッチレイアップシュートを演出してアシストを決めた。

最終Qも引き続き出場。残り10分32秒にはトップ付近からフェイダウェイシュートを沈めた。残り9分8秒には相手の反則を誘って、フリースローを3本決めた。その後には相手のチャージングを誘うなど守備でも貢献した。残り6分56秒で一旦ベンチに下がった。残り2分51秒から再びコートに戻ると、残り1分11秒にもアシストを決めて最後までチームの勝利に貢献した。試合後には元仲間たちとコミュニケーションを取って抱擁する場面もあった。

河村は11分49秒出場。5得点2アシスト1リバウンドをマークした。シュートは2本試投で1本成功。FG成功率は50％。3Pシュートの試投はなかった。

チームも前半61―57と4点リードで折り返した。ジョシュ・ギディーが16得点13アシスト15リバウンドで2戦連続のトリプルダブル達成。マタス・ブゼリスもチーム最多29得点の大活躍で快勝を収めた。

次戦は18日（同19日）に本拠地でラプターズと対戦する。