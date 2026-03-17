アメリカのトランプ大統領は16日、ホルムズ海峡の安全を確保するため日本を含む各国を名指しして改めて支援を要請しました。

トランプ氏は思うように各国の協力が得られない事に不満をあらわにし、「協力すべきだ」と迫りました。

トランプ大統領

「日本は95％、中国は91％、そして韓国を初め多くの国が石油やエネルギーの膨大な割合をホルムズ海峡から得ている。彼らは感謝するだけでなく協力すべきだ」

トランプ大統領はさらに「彼らは協力する意欲に欠けている」と協力に消極的だと苦言を呈しました。また、トランプ氏は日本や韓国、ドイツなどに対して機雷除去を任務とする「『掃海艇はあるか？』と聞くと、彼らは『関与せずに済む方法はないか』と言う」と不満を示しました。トランプ氏は、ヨーロッパ諸国が協力に消極的な中日本などへ積極的な関与を求める姿勢を示した形です。

また、トランプ氏は、戦闘が続くイラン情勢を受け、3月末から予定していた中国訪問をおよそ1か月延期するよう中国側に要請したことを明らかにしました。

中国訪問は3月31日から4月2日の予定でしたが、「戦争のためアメリカにいなければならない」と説明しました。

ワシントンポストは、「中国に対し、ホルムズ海峡への艦艇派遣を迫っていることから延期した」「世界最大の2つの経済大国の関係再構築が不透明になった」と指摘しています。

トランプ氏が最大の外交イベントに位置づけてきた米中首脳会談を延期するという事で、戦闘は4月以降も続くとの見方が色濃くなってきています。