神田うの「お手手繋いで歩き回りました」娘との銀座ショット公開に反響「スラッとしててお母さん似のスタイル」「お上品なコーデ」
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの神田うのが3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。銀座での娘とのショットを公開した。
【写真】50歳セレブタレント「大きくなってる」娘との“銀ブラ”ショット
神田は「あちこち銀座でご用事があり娘を連れての銀座。歩行者天国の為 各お店の前まで車着けられないので 2人でお手手繋いで歩き回りました」とコメントし、銀座の歩行者天国でのキャップにサングラス姿の自身と白いアウターを着た娘との2ショットを公開。さらに娘も好きだというショップの店内に入ろうとしている娘の後ろ姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな親子」「娘さん大きくなってる」「スラッとしててお母さん似のスタイル」「お上品なコーデ」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】50歳セレブタレント「大きくなってる」娘との“銀ブラ”ショット
◆神田うの、娘と銀座へ
神田は「あちこち銀座でご用事があり娘を連れての銀座。歩行者天国の為 各お店の前まで車着けられないので 2人でお手手繋いで歩き回りました」とコメントし、銀座の歩行者天国でのキャップにサングラス姿の自身と白いアウターを着た娘との2ショットを公開。さらに娘も好きだというショップの店内に入ろうとしている娘の後ろ姿も投稿している。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれな親子」「娘さん大きくなってる」「スラッとしててお母さん似のスタイル」「お上品なコーデ」などの声が上がっている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】