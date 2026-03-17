第1子妊娠中の筧美和子「ぽんぽこりんstyle」マタニティコーデ3種公開「お腹大きくなりましたね」「どれもお洒落」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の筧美和子が3月16日、自身のInstagramを更新。3パターンのマタニティコーディネートを公開した。
【写真】妊娠中の32歳女優「大きくなりましたね」ふっくらお腹際立つ最新ショット
筧は「ぽんぽこりんstyle」とコメントし、3パターンのコーディネートを公開。白の長袖トップスにショート丈のベストを重ね、ブラウンのスカートとタイツを着用したスタイル、白いインナーにブラウンのシャツを羽織り、デニムパンツを着用した姿、パンツとカーディガン、ロングコートを黒で揃えたブラックコーディネートをそれぞれ自撮りで紹介し、ふっくらとしたお腹を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛らしくて素敵なマタニティファッション」「妊娠中はむくみやすいのに脚が綺麗すぎる」「どれもお洒落」「お腹大きくなりましたね」「お身体大切にしてください」などと反響が寄せられている。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
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◆筧美和子、マタニティファッション披露
筧は「ぽんぽこりんstyle」とコメントし、3パターンのコーディネートを公開。白の長袖トップスにショート丈のベストを重ね、ブラウンのスカートとタイツを着用したスタイル、白いインナーにブラウンのシャツを羽織り、デニムパンツを着用した姿、パンツとカーディガン、ロングコートを黒で揃えたブラックコーディネートをそれぞれ自撮りで紹介し、ふっくらとしたお腹を見せている。
◆筧美和子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛らしくて素敵なマタニティファッション」「妊娠中はむくみやすいのに脚が綺麗すぎる」「どれもお洒落」「お腹大きくなりましたね」「お身体大切にしてください」などと反響が寄せられている。
筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）
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