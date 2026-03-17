「恥すら感じないのか」中国の“違法視聴”に憤慨…正式流通のない韓国ドラマにレビュー殺到で物議

BLACKPINKのジスと俳優ソ・イングクが主演を務めるNetflix新シリーズ『マンスリー彼氏』が急速にヒットしている中、中国国内での“違法視聴”の疑いが再び浮き彫りとなった。

中国ではNetflixの公式サービスが提供されていないにもかかわらず、現地の大手レビューサイトには大量の星評価や感想が投稿されており、物議を醸している。

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中国最大級のレビューサイト「豆瓣（Douban）」には、ドラマ『マンスリー彼氏』に関するレビューページが作られ、3月17日時点で約7000人の星評価、約3500件のレビューが投稿されているという。Netflixが中国で正式に配信されていない以上、これらは現地のユーザーが違法なルートで視聴した後に投稿したものだと指摘されている。

（画像＝Netflix）

（画像＝豆瓣（Douban））

『マンスリー彼氏』は、海外で圧倒的な反響を集めている。Netflixの公式集計によると、公開からわずか3日で「週間グローバルTOP10（テレビ・非英語部門）」で4位にランクイン。視聴回数は260万回を記録し、シンガポール、香港、メキシコ、インドネシア、ブラジル、チリなど、世界34カ国でTOP10入りを果たした。

こうした事態を受け、誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は「いまや中国国内での違法視聴は日常化している。それに対して何の恥じらいも感じないということに呆れるばかりだ」と指摘した。

続けて「今からでも中国当局が積極的に動くべき時だ。自国民による違法行為の問題点を集中的に周知し、二度とこうした事態が起きないよう措置を講じなければならない」と述べた。

中国における韓国コンテンツの違法流通問題は、今に始まったことではない。映画『破墓/パミョ』、Netflixシリーズ『おつかれさま』、『イカゲーム シーズン3』なども、現地での正式な流通がないままレビューや評価が溢れ返り、同様の論争を引き起こした。

『マンスリー彼氏』もまた、世界的なヒットが加速するにつれ、中国内の違法視聴問題という「影」が再び浮き彫りになっている形だ。

なお、Netflix新シリーズ『マンスリー彼氏』は、現実に疲れ果てたウェブトゥーン編集者のミレ（演者BLACKPINK・ジス）が、仮想恋愛シミュレーションを通じて理想の恋愛を「サブスク（購読）」し、体験するというロマンチック・コメディだ。