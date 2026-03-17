上白石萌歌「だいすきな」舞台現場への差し入れ公開「センスが抜群」「幸せになる」の声
【モデルプレス＝2026/03/17】女優の上白石萌歌が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。現場への差し入れを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】 26歳美人女優「現場が幸せになる」出演舞台への差し入れ
上白石は「だいすきなハリッツのドーナツを大地の子のみんなへ。わたしはクリームチーズ派です！ありがとうございます」と出演している舞台「大地の子」への差し入れを公開。「上白石萌歌様より ハリッツのドーナツ おいしいです」と書かれた紙の下にドーナツが多数並べられている。
この投稿に、ファンからは「差し入れのセンスが抜群」「クリームチーズ派なの可愛い」「現場が幸せになる差し入れ」「美味しそうで食べたくなった」「萌歌ちゃんの優しさが伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】 26歳美人女優「現場が幸せになる」出演舞台への差し入れ
◆上白石萌歌、お気に入りドーナツを差し入れ
上白石は「だいすきなハリッツのドーナツを大地の子のみんなへ。わたしはクリームチーズ派です！ありがとうございます」と出演している舞台「大地の子」への差し入れを公開。「上白石萌歌様より ハリッツのドーナツ おいしいです」と書かれた紙の下にドーナツが多数並べられている。
◆上白石萌歌の差し入れに反響
この投稿に、ファンからは「差し入れのセンスが抜群」「クリームチーズ派なの可愛い」「現場が幸せになる差し入れ」「美味しそうで食べたくなった」「萌歌ちゃんの優しさが伝わる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】