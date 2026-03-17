亀梨和也主演『ストーブリーグ』日本版、韓国地上波で放送へ　現地でも評価されるか

亀梨和也が主演を務める日本版『ストーブリーグ』が、韓国の地上波で放送されることになった。

日本で制作されたドラマが韓国のSBSで放送されるのは異例で、日韓ドラマファンの関心を集めている。

【写真】『ストーブリーグ』出演俳優、突然この世を去る

3月17日、制作会社スタジオSは「『ストーブリーグ』を原作とした日本リメイクドラマが、29日にSBSで初放送される」と明らかにした。

日本では3月28日にLeminoとWOWOWで配信される。その翌日に、韓国ではSBSで放送されるわけだ。

原作『ストーブリーグ』は2019年の韓国放送当時、社会現象ともいえる人気を集めた。長年最下位に低迷していたプロ野球チーム「ドリームズ」に新たに就任したゼネラルマネージャー（GM）、ペク・スンス（ナムグン・ミン）が大胆な改革によってチームを再建していく過程を描いた。

最高視聴率は19.1％（ニールセンコリア）を記録し、第56回百想（ペクサン）芸術大賞TV部門ドラマ作品賞をはじめ、数多くの賞を受賞した。

（画像＝SBS）『ストーブリーグ』日本版

日本版で主人公を演じるのは、KAT-TUNのメンバーである亀梨和也。また、原作でパク・ウンビンが演じた運営チーム長（編成本部長）役は、元欅坂46メンバーの長濱ねるが務める。

韓国で大ヒットした作品の日本リメイク版が、韓国の視聴者にも受け入れられるのか関心が集まっている。