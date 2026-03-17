SEVENTEEN・ドギョム×スングァン、初単独ツアー仁川公演が“即完売”を記録！人気ぶりを証明

SEVENTEENのドギョム×スングァンの初単独ツアーが、完売ラッシュを起こしている。

3月17日、PLEDISエンターテインメントによると、ユニット公演「DxS [Serenade] ON STAGE - INCHEON」のチケットが、前日のファンクラブ先行予約の開始直後に即完売を記録した。

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本公演は来月17日から19日までの3日間、仁川（インチョン）のインスパイア・アリーナで開催される。

「DxS [Serenade] ON STAGE」は、そのタイトルの通りドギョムとスングァンによる真心のこもったセレナーデをステージで堪能できる特別な場だ。

先に公開されたソロポスターは、1stミニアルバムのタイトル曲『Blue』に漂う感性的な雰囲気をそのまま描き出し、大きな注目を集めている。青いトーンの背景に佇む二人の姿は、その歌声で紡がれる一編のドラマのような公演を予感させる。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）ドギョム（左）とスングァン

ドギョム＆スングァンは仁川公演を皮切りに、4月29〜30日に千葉・幕張メッセ、5月30〜31日に大邱（テグ）EXCO、6月6日にマカオ・ザ・ベネチアン・アリーナ、7月25日に高雄（カオシュン）アリーナと、国内外5都市でツアーを展開する。また、5月22日にはソウル・オリンピック公園一帯で開催される「第18回ソウル・ジャズ・フェスティバル 2026」のステージにも登壇する予定だ。

彼らが出演するライブコンテンツも根強い人気を誇っている。今月初めに放送されたJTBC『Begin Again Open Mic』をはじめ、YouTubeチャンネル「JAYKEEOUT」の人気プログラム『Background Live』、dingo musicの『Tipsy Live 2』などが視聴者から好評を博し、再生回数を伸ばし続けている。

特に、SEVENTEEN公式YouTubeチャンネルで公開された『Die With a Smile』のカバー映像は、異例の500万回再生を突破。"メインボーカルズ"としての圧倒的な実力を見せつけた。

（記事提供＝OSEN）

◇ドギョム（DK） プロフィール

1997年2月18日生まれ。本名イ・ソクミン。韓国・ソウル出身。身長178cm。芸名“ドギョム”の漢字表記は“道兼”で、「さまざまな道を兼ねる人、多芸多才な人になるように」という意味が込められている。SEVENTEEN内ではボーカルチームに所属しており、練習生の時点でメインボーカルに内定していたほど歌唱力が高い。一方でギャグセンスが秀逸であることも知られており、ファンの間ではユーモアにあふれた発言や挙動がたびたび話題にのぼる。

◇スングァン プロフィール

1998年1月16日生まれ。本名プ・スングァン。身長174cm。2012年からPLEDISエンターテインメントに所属し、3年2カ月の練習生期間を経てSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインボーカルを担当しており、練習生時代から高い歌唱力に定評がある。一方で、グループ内のムードメーカーとしても知られており、バラエティの分野では高いMCスキルや優れたトーク力がたびたび称賛される。