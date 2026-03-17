言い訳無用！彼女に「手抜き認定」されてしまうLINE９パターン
時間がなくて会えないときほど、彼女とLINEでやりとりする回数が増えるもの。とはいえ、忙しさにかまけて雑な対応をすると、「愛がない！」などとひんしゅくを買いかねないので、油断は禁物かもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「言い訳無用！彼女に『手抜き認定』されてしまうLINE」をご紹介します。
【１】なんのアクションも起こさず、メッセージを未読のまま放置する
「以前ならズボラな彼氏なりに対応してくれたのに。潮時かな…とか考えてしまった」（20代女性）というように、まったくの無反応だと、「愛が冷めた？」と疑われても無理はないかもしれません。せめて日に一度はチェックして、多少遅れてもリアクションしましょう。
【２】LINE上では既読スルーして、次に会ったときに口頭で返事をする
「LINEした意味がないよ…と興ざめしてしまった」（20代女性）というように、メッセージを受け取ったときに反応せず、返事を後回しにするのも彼女をムッとさせるようです。とはいえ、すぐに返信できないときもあるので、その辺りをうまく説得するのが腕の見せ所でしょう。
【３】「じゃあそういうことで！」などと早々に切り上げようとする
「やめたがってるのが分かると、逆に長引かせたくなる（笑）」（20代女性）というように、強引に話を打ち切ろうとして、「手抜きは許さない！」と彼女の怒りに火をつけてしまうパターンです。「明日早いから」などと真面目ぶってみせれば、意外とすんなり解放してもらえるかもしれません。
【４】なにを言われても「www」と返すなど、同じ文言ですべてを済ませる
「もしかしてコピペしてる？とふと気づいて、かなりムカついた」（10代女性）というように、いくら汎用性が高くても、その言葉だけを連呼するのは無理がありそうです。雑な対応が破局につながるおそれもあるので、乱用は避けたほうが身のためでしょう。
【５】問いかけに「了解！」と答えるなど、ちぐはぐな返信を送る
「これはひどい！とカチンときて、電話に切り替えて問いただした」（20代女性）というように、話が噛み合っていなかったら、不審感を持たれても仕方がないでしょう。「今のは予測変換ミス！」などと急いで撤回すれば、機嫌を直してもらえるかもしれません。
【６】長文メッセージに一語で返信するなど、淡白な反応を示す
「そんなに興味ないのか…と悲しくなった」（10代女性）というように、濃いメッセージに「やっつけ」で返信して、彼女を落胆させてしまうケースです。「きちんと答えたいから一旦保留にしていい？」などと猶予を請うて、誠意を感じさせたいところです。
【７】句読点が一切ないなど、打ちっぱなしの雑な短文を送る
「ひらがなオンリーの返信が来て、漢字変換する手間も惜しいの？と呆れてしまった」（20代女性）というように、文章がお粗末だと、ひと目でぞんざいな印象を与えてしまうようです。テンポも大事ですが、送信前にサッと目を通すくらいはしましょう。
【８】おもしろくもなんともないスタンプを返してお茶を濁す
「文字を打つのも面倒…っていう投げやりな姿勢を感じた」（20代女性）というように、気持ちを伝えるのに便利なスタンプも、物によってはかえって相手をシラケさせてしまうようです。ウケるかどうかはともかく、話題には合わせるべきかもしれません。
【９】「ふーん」「そう」などの短い相づちをひたすら繰り返す
「読み流してるのがみえみえで、伝える気が失せた」（10代女性）というように、お決まりの相づちでやり過ごそうとして、不興を買うパターンです。顔が見えないぶん、感嘆符や絵文字で表現を補って、無愛想にならない工夫をしましょう。
「手抜き」ならまだしも、「愛情の欠如」を勘ぐられたら話がややこしくなりそうです。持ちうる限りのマメさを発揮して、対応しましょう。（安藤美穂）
【１】なんのアクションも起こさず、メッセージを未読のまま放置する
「以前ならズボラな彼氏なりに対応してくれたのに。潮時かな…とか考えてしまった」（20代女性）というように、まったくの無反応だと、「愛が冷めた？」と疑われても無理はないかもしれません。せめて日に一度はチェックして、多少遅れてもリアクションしましょう。
「LINEした意味がないよ…と興ざめしてしまった」（20代女性）というように、メッセージを受け取ったときに反応せず、返事を後回しにするのも彼女をムッとさせるようです。とはいえ、すぐに返信できないときもあるので、その辺りをうまく説得するのが腕の見せ所でしょう。
【３】「じゃあそういうことで！」などと早々に切り上げようとする
「やめたがってるのが分かると、逆に長引かせたくなる（笑）」（20代女性）というように、強引に話を打ち切ろうとして、「手抜きは許さない！」と彼女の怒りに火をつけてしまうパターンです。「明日早いから」などと真面目ぶってみせれば、意外とすんなり解放してもらえるかもしれません。
【４】なにを言われても「www」と返すなど、同じ文言ですべてを済ませる
「もしかしてコピペしてる？とふと気づいて、かなりムカついた」（10代女性）というように、いくら汎用性が高くても、その言葉だけを連呼するのは無理がありそうです。雑な対応が破局につながるおそれもあるので、乱用は避けたほうが身のためでしょう。
【５】問いかけに「了解！」と答えるなど、ちぐはぐな返信を送る
「これはひどい！とカチンときて、電話に切り替えて問いただした」（20代女性）というように、話が噛み合っていなかったら、不審感を持たれても仕方がないでしょう。「今のは予測変換ミス！」などと急いで撤回すれば、機嫌を直してもらえるかもしれません。
【６】長文メッセージに一語で返信するなど、淡白な反応を示す
「そんなに興味ないのか…と悲しくなった」（10代女性）というように、濃いメッセージに「やっつけ」で返信して、彼女を落胆させてしまうケースです。「きちんと答えたいから一旦保留にしていい？」などと猶予を請うて、誠意を感じさせたいところです。
【７】句読点が一切ないなど、打ちっぱなしの雑な短文を送る
「ひらがなオンリーの返信が来て、漢字変換する手間も惜しいの？と呆れてしまった」（20代女性）というように、文章がお粗末だと、ひと目でぞんざいな印象を与えてしまうようです。テンポも大事ですが、送信前にサッと目を通すくらいはしましょう。
【８】おもしろくもなんともないスタンプを返してお茶を濁す
「文字を打つのも面倒…っていう投げやりな姿勢を感じた」（20代女性）というように、気持ちを伝えるのに便利なスタンプも、物によってはかえって相手をシラケさせてしまうようです。ウケるかどうかはともかく、話題には合わせるべきかもしれません。
【９】「ふーん」「そう」などの短い相づちをひたすら繰り返す
「読み流してるのがみえみえで、伝える気が失せた」（10代女性）というように、お決まりの相づちでやり過ごそうとして、不興を買うパターンです。顔が見えないぶん、感嘆符や絵文字で表現を補って、無愛想にならない工夫をしましょう。
「手抜き」ならまだしも、「愛情の欠如」を勘ぐられたら話がややこしくなりそうです。持ちうる限りのマメさを発揮して、対応しましょう。（安藤美穂）