【略語クイズ】「花より男子」の略語は？累計6100万部突破を誇る伝説的コミック♡

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、略すと漢字2文字になります。

「花より男子」の略語はなんでしょうか？

正解は「花男」でした！

花男とは、累計6100万部突破を誇る伝説的コミック『花より男子』の略称であり、愛称です。

井上真央さんや松本潤さんをはじめ演技力、ビジュアルともに高い評価を受ける俳優陣が出演した実写ドラマは大きな話題を呼び、社会現象を巻き起こしました。

超金持ち名門高校に通う主人公の貧乏少女が、学園を牛耳る御曹司4人組とぶつかりあい、様々なトラブルに巻き込まれながらも、持ち前の明るさと雑草魂でたくましく生きていく姿を描いた痛快青春ラブストーリーですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

《参考文献》

・『TBSテレビ』