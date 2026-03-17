佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の17日の天気をお伝えします。



「さくら前線スタート！」

青空を背景に可憐な花を咲かせたソメイヨシノ。16日午前に高知県と岐阜県、午後には山梨県で桜の開花が発表されました。高知県は3年連続で全国最速での開花です。ことしもついにスタートした桜前線。この先は全国的に気温が高い日が多く、一斉に春めいていきそうです。ウェザーマップの予想では、福岡では20日ごろに開花する見込みです。



「天気の予想」

一日を通して晴れるでしょう。天気の崩れはなく、雲一つない快晴の空が広がる時間もありそうです。雨具の出番はなさそうです。



「花粉情報」

各地で“やや多い”予想です。スギ花粉のピークは越えて、ヒノキ花粉に移行しています。花粉症の方は引き続き対策をしてください。



「気温の予想」

16日と同じくらいの所が多いでしょう。福岡市は17℃、北九州市は16℃の予想です。日差しのぬくもりも感じられるでしょう。



「なのか間予報」

18日（水）、19日（木）は雨が降るでしょう。特に18日は朝には降りはじめ、1日を通して降り続くでしょう。17日の日差しは貴重なものとなりそうです。来週は日中の気温がもう一段階上がります。春本番の陽気になるでしょう。