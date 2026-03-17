◆ＷＢＣ 準決勝 イタリア―ベネズエラ（１６日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ベネズエラが逆転に成功した。

１点を追いかける７回２死一、三塁。アクーニャが放った打球は三遊間へ。快足を飛ばして一塁はセーフとなり、遊撃への適時安打。試合を振り出しに戻した。さらに２死一、二塁でガルシアが左前適時打を放ち、勝ち越した。さらにアラエスが中前へしぶとく運ぶ適時打を放ち、追加点。強力打線がこの回に４連打で３点を奪い、逆転に成功した。

最初に試合が動いたのは２回だった。１死満塁の好機をつくられると、押し出し四球で先制点を献上。なおも１死満塁で二ゴロの間に三塁走者の生還を許した。この回に２失点とリードを許す展開となった。

反撃したのは４回。１死からＥ・スアレスが左翼へソロアーチを放った。持ち味の長打力で追撃ムードを醸成した。

初優勝を目指すベネズエラはメジャーで活躍するアラエスやアクーニャら実力者がそろう。対するイタリアは勢いに乗っている。１次ラウンドで米国に勝利すると、準々決勝ではプエルトリコを破った。初の決勝進出を目指す両チームの対決は激戦が予想されていた。

準決勝に勝利したチームは決勝で米国と対戦する。