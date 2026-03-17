千葉ロッテマリーンズは17日、開幕戦の27日から千葉県千葉市美浜区のQVCジャパン社屋前スカイウォーク下にシーズンビジュアルの選手肖像を掲出すると発表した。

幕張新都心まちづくり協議会と株式会社QVCジャパンの協力のもと、幕張新都心エリアのさらなるにぎわい創出と2026シーズンの機運醸成を目的に実施する。株式会社QVCジャパンが所有するスカイウォーク下の柱9本に、種市篤暉投手をはじめとする14選手のデザインを掲出する。掲出期間は2026年11月30日までの予定。シーズン選手ビジュアル装飾の掲出詳細は以下の通り。

＜シーズン選手ビジュアル装飾の掲出詳細＞

掲出場所:株式会社QVCジャパン社屋前スカイウォーク下（所在地:千葉県千葉市美浜区ひび野2―1―1）

掲出期間:2026年3月27日〜2026年11月30日（予定）

掲出選手:小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、田中晴也投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、寺地隆成捕手、藤岡裕大内野手、ネフタリ・ソト内野手、郄部瑛斗外野手、藤原恭大外野手、西川史礁外野手、グレゴリー・ポランコ外野手、山本大斗外野手の全14選手