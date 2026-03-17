お笑いコンビ「かまいたち」の濱家隆一（42）が、16日放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」（月曜後11・00）に出演。自身の味覚の変化を明かした。

同番組で、東京・清澄白河のコーヒー店に立ち寄った一行。購入したドリンクを手に、濱家は「私はホットカフェラテにしました」と報告。「珍しいでしょ？俺がアイスのブラック以外を飲んでるの」と問いかけた。

「アイスブラックのイメージやろ？な？」と周囲に念押ししつつ、「ミルクを入れたやつも、たまに飲んだらおいしい」と自身の好みを説明したが、「砂糖は入れられへんな〜、ちょっと甘いのが無理になったね」と打ち明けた。

「なんでやろうな？」という濱家に、相方の山内健司は「俺マジで、甘〜いカフェオレしか飲んでなかった」と回想。当時を知る濱家は「それこそ雪印のコーヒー牛乳とか、グリコのカフェオレしか飲んでなかった」と、山内の若手時代を振り返った。

濱家は「懐かしいな」と思い返しながら、「天竺鼠が住んでる家でよくみんなで遊んでたんですけど、そこに集合や言うたら、こいつ絶対1リットルのグリコのカフェオレのやつに、長〜いストローをさして飲みながら来とった」と明かした。

山内は「あの長〜いストローって、コンビニにまだあるの？」と質問。濱家が「あのピンクの線が入ったやつな」とかぶせると、「あれで助かってた」と語っていた。