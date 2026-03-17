ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・八女市で火災 上陽町北川内打越（北川内） 田形フル… 【続報】福岡・八女市で火災 上陽町北川内打越（北川内） 田形フルーツ本店付近 約15分後にほぼ鎮圧（3月17日午前10時29分ごろ発生） 【続報】福岡・八女市で火災 上陽町北川内打越（北川内） 田形フルーツ本店付近 約15分後にほぼ鎮圧（3月17日午前10時29分ごろ発生） 2026年3月17日 10時44分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県筑後地域消防指令センターによると、17日午前10時29分ごろ、八女市上陽町北川内打越（北川内）田形フルーツ本店付近でその他の火災が発生した。同10時44分ほぼ鎮圧した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野焼きは原則NG 火の怖さ侮るなかれ 福岡市東区で小学生女児が見知らぬ男から「家まで送ってあげる」「車に乗せてあげる」と声かけられる 下原2丁目5番付近の道路上 福岡・大牟田市で早朝に建物火災 城町2丁目付近 約17分後に鎮圧（3月17日午前5時58分ごろ発生） 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 射出成形機, 徳島, 金属加工, 商店街, フローリング, 葬儀, マンション, 介護, 世田谷区