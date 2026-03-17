◇第6回WBC決勝ラウンド 準決勝 イタリア―ベネズエラ（2026年3月16日 フロリダ州マイアミ）

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）公式Xが16日（日本時間17日）に更新され

イタリアが“好守”でリズムをつかんだ。初回1死、ベネズエラ2番・ガルシアが三塁前へのバント安打で出塁。次打者・アラエスとの間でヒットエンドランを行った。アラエスが放った打球は中堅前への飛球に。イタリア中堅手・マーシーが前進して好捕し、すかさず一塁へと送球。ガルシアは帰塁できず、併殺として初回のスコアボードに「0」を入れた。

球場に大歓声が沸き起こったプレーには、走者の判断を送らせる“フェイク”が織り込まれていた。イタリアの遊撃手・アントナッチは打球が上がった瞬間、ゴロに飛びつくかのような態勢で二遊間に向けてダイブ。プレーに直接関係のない遊撃手の“プレー”に一走のガルシアは打球の行方を確認するように、二塁上で数秒とどまった。その“間”がビッグプレーへとつながった。

WBC公式Xは「サム・アントナッチがまたしても信じられないデークでダブルプレーを演出」と投稿。続く投稿で、1次リーグ・メキシコ戦でも同様のプレーを行ったアントナッチの映像と、この日の映像を並べ「WorldBaseballClassic 賞の最優秀男優賞は…サム・アントナッチへ！」として“演技”を称えた。