お笑いコンビ・千鳥の大悟がＭＣを務める１６日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」に出演。自身が出演した当時のＭ−１グランプリでの暗黙のルールについて語った。

この日は「ちょっと遅めのＭ−１反省会 敗者の集い」として、昨年のファイナリストと準決勝に進出した８組が登場。出演者のアンケートを基に番組で「Ｍ−１で勝つ“暗黙ルール”」を作成。「開始１０秒以内に一笑い」「ベタな設定を選べ」「伏線回収」「ボケ数は多いほどよし」「固有名詞は避ける」「尻上がりの構成」と紹介された。

大悟は「尻上がりの構成」については苦笑いで「これは、まあ…誰が“尻すぼみで終わりたいなあ”って思う。これ狙いますよっていうバカはおらんやろ」とツッコミ。続けて出場した当時を振り返り、「わしらのころいうたら、よく使うタレントの人の名前は避けるみたいなことは、みんな自然とあったけど」とタレントの名前を出すのはＮＧだったと回想した。

「早めに笑い取って、最後、バッ、バッ、バッ、バッ（畳みかけて）といって、“もうちょっと見たい”（と思わせて）逃げるみたいなことは言われたけどな」と説明。「でもＭ−１決勝、４回出たけど、全部合わせてボケ１１個ぐらい」と苦笑いで明かして笑わせていた。

千鳥は２００３年から４度出場し、９位、９位、６位、８位だった。