鈴木紗理奈、183cm16歳息子の全身ショットに驚きの声「ママが小さく見える」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/03/17】タレントの鈴木紗理奈が3月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子との2ショットを公開した。
【写真】48歳ママタレ「ママが小さく見える」183cmスタイル抜群息子との2ショット
鈴木は「MIAMI今日は雨なのでShopping day」とコメントし、黒でまとめたショートパンツ姿の自身と白いTシャツにハーフパンツのカジュアルな装いの息子との2ショットを公開。さらに息子と前後に並んだショットで自身の上に「163cm」、息子の上に「183cm」とそれぞれの身長を記し、「リオトは身長伸ばしたくてマサイ族のジャンプを毎日してたよ」と息子の高身長の秘訣をつづった。
この投稿に、ファンからは「息子さんスタイル抜群」「ママが小さく見える」「紗理奈さんとの身長差が凄い」「かっこいい親子」「2人ともおしゃれ」などの声が上がっている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】48歳ママタレ「ママが小さく見える」183cmスタイル抜群息子との2ショット
◆鈴木紗理奈、183cm息子との2ショット公開
鈴木は「MIAMI今日は雨なのでShopping day」とコメントし、黒でまとめたショートパンツ姿の自身と白いTシャツにハーフパンツのカジュアルな装いの息子との2ショットを公開。さらに息子と前後に並んだショットで自身の上に「163cm」、息子の上に「183cm」とそれぞれの身長を記し、「リオトは身長伸ばしたくてマサイ族のジャンプを毎日してたよ」と息子の高身長の秘訣をつづった。
◆鈴木紗理奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さんスタイル抜群」「ママが小さく見える」「紗理奈さんとの身長差が凄い」「かっこいい親子」「2人ともおしゃれ」などの声が上がっている。
鈴木は2008年にレゲエユニット・INFINITY16のTELA-Cと結婚し、2010年2月にリオトくんを出産。2013年にTELA-Cとの離婚を発表した。リオトくんは2019年からイギリスに単身留学しており、最近では親子で渡米したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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