紗栄子、ビキニ姿で抜群プロポーション披露「永遠の女神」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/03/17】モデルの紗栄子が3月15日、自身のInstagramを更新。抜群のプロポーションが際立つビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「眩しすぎる」ビキニ姿で美ボディ開放
紗栄子は「さて（海の絵文字） ＠otonasweet の撮影で沖縄にやってきました 撮影前に海でアーシング 沖縄からこんにちは」と撮影のオフショットを動画で公開。海をバックにビーチに黄色のビキニ姿で座る後姿や、横たわって笑顔を見せる場面などが捉えられており、太陽の下に輝く美肌と、引き締まった美しいボディラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「永遠の女神」「スタイル良すぎる」「ビキニが似合っていて眩しすぎる」「美しさに癒やされる」「まさに憧れのスタイル」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】メジャーリーガーの39歳元妻「眩しすぎる」ビキニ姿で美ボディ開放
◆紗栄子、美スタイル際立つビキニ姿披露
紗栄子は「さて（海の絵文字） ＠otonasweet の撮影で沖縄にやってきました 撮影前に海でアーシング 沖縄からこんにちは」と撮影のオフショットを動画で公開。海をバックにビーチに黄色のビキニ姿で座る後姿や、横たわって笑顔を見せる場面などが捉えられており、太陽の下に輝く美肌と、引き締まった美しいボディラインが際立っている。
◆紗栄子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「永遠の女神」「スタイル良すぎる」「ビキニが似合っていて眩しすぎる」「美しさに癒やされる」「まさに憧れのスタイル」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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